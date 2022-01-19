"جدد أو ارحل الآن".. بقاء ديمبلي ببرشلونة في مهب الريح

حث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة -علنًا- مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبلي على اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان على استعداد لتجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

وأعلن المدرب أن أمام ديمبلي خياران: إما الموافقة على تمديد العقد أو مغادرة النادي قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية (الشهر الجاري).

وقال مدرب البرسا -في مؤتمر صحفي مخصص مباراة الغد ضد أتلتيك بلباو في ثمن نهائي كأس الملك- "لا أرغب في تقليل من احترام أي شخص.. الرسالة واضحة: إما أن يجدد أو يرحل.. الوضع ليس سهلا أو لطيفا، لكن مصالح النادي هي الأسمى".

وتابع "نحن في وضع معقد وصعب. إذا لم يجدد فيجب على النادي إيجاد حل. لا يمكننا أن نكون بهذا الوضع.. انتظرنا وقتًا طويلاً.. (المدير الرياضي) ماتيو (أليماني) كان يتحدث (مع وكيل ديمبلي) لمدة 5 أشهر ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك".

وختم هيرنانديز "أخبرني ديمبلي أنه يريد البقاء. اسأله (لماذا لم يجدد بعد)؟".