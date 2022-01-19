لماذا لم يحتفل زياش بعد تسجيل هدفه بمرمى برايتون؟ وكيف رد توخيل وبرر سقوط تشلسي؟

رفض حكيم زياش الاحتفال بعدما سجل هدف التقدم لتشلسي في التعادل 1-1 مع برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقضى فترات طويلة من الشوط الأول في نقاش حاد مع زميله المهاجم روميلو لوكاكو أمس الثلاثاء.

لكن توماس توخيل مدرب تشلسي قال إنه غير مهتم برد فعل زياش، والذي يأتي بمثابة الرد على انتقادات المدرب الألماني لخط هجومه.

وقال توخيل "أنا سعيد. يمكنه أن يسجل 20 هدفا إضافيا ولا يحتفل وليس لدي أي مشكلة. من الطبيعي حديثهما، وهما لا يشعران بالسعادة ولا يحبان الأمر عندما نقول إننا ننتظر المزيد منهما".

وسجل زياش الهدف بتسديدة منخفضة منحت تشلسي التقدم بعد مرور 28 دقيقة، لكنه عانى أمام برايتون الذي استحق التعادل بعد ساعة من اللعب بضربة رأس قوية من آدم ويبستر بعد ركلة ركنية.

وبقي تشلسي ثالث الترتيب دون فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، ويتأخر بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي يملك مباراة واحدة إضافية.

واعترف توخيل أن تشلسي عانى بشدة من إرهاق بدني وذهني بسبب جدول المباريات المضغوط، إذ خاض 15 مباراة منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال توخيل "نحن نلعب كثيرا منذ نوفمبر(تشرين الثاني الماضي).. نحتاج إلى إعادة شحن البطاريات والراحة. هذا هو شعوري".

وأضاف "في رد فعل الهدف، يمكن متابعة شعورنا بالإرهاق. نحن سعداء بالتسجيل، لكن لم تكن هناك فرحة. سنستغل يومي الجمعة والسبت المقبلين للاستعداد لمباراة توتنهام يوم الأحد القادم".

وردا على سؤال حول توتر العلاقة بين توخيل والمهاجم روميلو لوكاكو، قال المدرب الألماني "هناك أسئلة كثيرة جدا عن روميلو، وهناك إجابات كثيرة جدا عن روميلو".

يبدوا بأن حكيم زياش و لوكاكو مختلفون في الآراء رغم تقدم فريقهم تشيلسي في الشوط الاول بهدف مقابل لا شيء على برايتون pic.twitter.com/tLIUK64fHY — E P L W O R L D (@EPLworld) January 18, 2022

وواصل برايتون صاحب المركز التاسع عروضه القوية مع المدرب جراهام بوتر، ولم تكن ستصبح مفاجأة إذا خرج بالانتصار.

وقال بوتر "أنا فخور باللاعبين. قدمنا أداء رائعا، وكنا نملك فرصة لتحقيق الفوز لكن هذا لم يتحقق. يقدر المشجعون أسلوب لعبنا. حصلنا على نقطة وسنمضي قدما".