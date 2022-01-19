أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وخصص الفيفا رابطا لحجز تذاكر المونديال عبر منصاته.

ووفق موقع "لجنة المشاريع والإرث"، فإن هناك مجموعات متنوعة من التذاكر، بهدف استقطاب جمهور كرة القدم من المنطقة والعالم، للاستمتاع بمباريات البطولة المرتقبة.

انطلقت الآن المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر كأس العالم #قطر2022 🏆 يتاح حجز التذاكر من داخل قطر حصرياً لعملاء "فيزا"، وللجماهير خارج دولة قطر يمكن استخدام بطاقات "فيزا" وغيرها لحجز التذاكر احجز مقعدك الآن — Road to 2022 (@roadto2022) January 19, 2022

وقال "تبدأ المرحلة الأولى عند الواحدة من ظهر اليوم بتوقيت الدوحة، وتختتم في الثامن من فبراير/شباط المقبل عند الواحدة ظهرا، وتتاح خلالها الفرصة أمام المشجعين لتقديم طلباتهم لحجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني".

وأوضح الموقع أن جميع الطلبات ستحظى بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء أكانوا من مقدمي الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث يبدأ تخصيص التذاكر بعد انتهاء تقديم الطلبات.

وأشار إلى أنه عند تجاوز الطلبات الأعداد المتوفرة من تذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، ستخصص التذاكر لمقدمي الطلبات بنظام القرعة.

وقال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي للبطولة إن "استضافة قطر لأول نسخة من البطولة في الشرق الأوسط والعالم العربي تشكل حدثا استثنائيا يحتفي بشغف شعوب المنطقة والعالم بالساحرة المستديرة".

وأضاف "نترقب جميعا انطلاق المونديال والترحيب بالمشجعين على أرض قطر في احتفالية كروية عالمية، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتعبير عن شغفهم برياضة كرة القدم، واستكشاف ثقافة جديدة والاستمتاع لأول مرة بتجارب لا مثيل لها في قطر والمنطقة".

ويستطيع المشجعون في هذه المرحلة تقديم طلباتهم لشراء 4 مجموعات من التذاكر، تشمل تذاكر لحضور مباراة واحدة، فضلا عن تذاكر جميع مباريات أحد المنتخبات المشاركة، وتستهدف المشجعين الراغبين في حضور مباريات منتخب محدد طوال البطولة.

وتتوفر كذلك تذاكر لحضور 4 مباريات في 4 من ملاعب المونديال، حيث تتيح هذه المجموعة الجديدة من التذاكر فرصة للتعرف عن قرب على ملاعب قطر 2022.

واختتم الموقع بالقول "تتاح الفرصة أمام المشجعين من ذوي الإعاقة لحضور مباريات البطولة في أجواء ملائمة، إذ تتوفر تذاكر خاصة بهذه الفئة الأساسية من المشجعين".

وأكد إتاحة مرافق ومساحات مخصصة لذوي الإعاقة الحركية، وذوي الاحتياجات الخاصة، تتوفر ضمن جميع مجموعات التذاكر الثلاث السابقة.

أهلاً بكم في أول نسخة عربية من كأس العالم فيفا موعدنا في ٢١ نوفمبر #قطر2022

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أسعار تذاكر كأس العالم

وتتوزع أسعار باقات التذاكر المختلفة إلى فئات مختلفة بجانب الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتراوح أسعار باقة المباراة الواحدة بين 220 إلى 1606 دولارات للفئة الأولى، و165 إلى 1002 للفئة الثانية، و69 إلى 604 للثالثة، و11 إلى 206 للرابعة، وذلك وفق المباراة المختارة في البطولة.

في حين راوحت أسعار باقة مباريات المنتخب الواحد بين 725 إلى 4314 دولارا للفئة الأولى، و544 إلى 2915 للفئة الثانية، و227 إلى 1616 للفئة الثالثة، وفق المنتخب المختار.

أما الباقة الثالثة الخاصة بحضور 4 مباريات في 4 ملاعب مختلفة، فأسعار الفئة الأولى فيها راوحت بين 879 إلى 1277 دولارا، و659 إلى 934 للفئة الثانية، و275 إلى 508 للفئة الثالثة، وفق الملاعب المختارة.