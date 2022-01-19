الحكم نهائي وينتظر التنفيذ.. 9 سنوات سجنا للبرازيلي روبينيو بتهمة الاغتصاب الجماعي

ثبتت المحكمة العليا في إيطاليا، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بحق النجم الدولي البرازيلي السابق روبينيو بالسجن 9 سنوات لاغتصابه امرأة عام 2013، حسب ما كشف محامي الضحية.

وأكد قضاة بمحكمة التمييز في روما الحكم، في الجريمة التي تعود إلى يناير/كانون الثاني 2013، حين كان اللاعب البرازيلي ضمن صفوف فريق ميلان.

وقال المحامي جاكوبو نيوكي إن القضاة "اعتبروا أن الاستئناف المقدم من اللاعب غير مقبول، وبالتالي فإن الحكم نهائي".

وكان روبينيو (37 عامًا) -الذي لم يحضر أيًا من جلسات الاستماع المتعلقة بالقضية- من بين مجموعة من 6 أشخاص متهمين بالمشاركة في اغتصاب جماعي لامرأة ألبانية تحتفل بعيد ميلادها الـ 23 بملهى ليلي في ميلانو.

وأضاف نيوكي "ما مجموعه 15 قاضيًا إيطاليًا يعتبرون الاتهامات مثبتة على نطاق واسع. نتمنى أن تنفذ البرازيل الحكم".

وسبق أن أمرت المحكمة لاعب منتخب "السامبا السابق" وصديقه ريكاردو فالكاو بدفع تعويضات للمرأة موضوع الدعوى بشكل مشترك قدرها 60 ألف يورو، في حين منعت المحاكمة عن الأشخاص الأربعة الباقين.

ونشرت قناة "غلوبو سبورتس" التلفزيونية مقتطفات من تسجيل استخدمه المدعون الإيطاليون لضمان إدانة اللاعب، حيث يزعم روبينيو أنه يقول "أنا أضحك لأنني لا أهتم. المرأة كانت ثملة تماماً إنها لا تعرف حتى ما حدث".

واضطر روبينيو لفسخ عقده مع سانتوس البرازيلي في ظل الضغوط التي مورست على الفريق على خلفية إدانته.

وكان اللاعب السابق رفض باستمرار مزاعم مشاركته في الاغتصاب الجماعي.

وبعد هذا القرار النهائي، يستطيع النظام القضائي الإيطالي الطلب من نظيره البرازيلي تسليمه روبينيو، ولكن الأخير يرفض تسليم أي مواطن متهم لدولة أخرى.

وإزاء هذا الوضع، ستتمكن إيطاليا من مطالبة هذين اللاعبين بقضاء عقوبتهما في السجن البرازيلي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، قالت وزيرة المرأة والأسرة وحقوق الإنسان بالبرازيل للصحفيين "اسجنوه على الفور، ليس لديّ المزيد لأقوله.. لا يزال هناك استئناف، ولكن ما الذي تريده أكثر من ذلك؟.. لا يمكن التصفيق لمغتصب".

وبدأ روبينيو مسيرته الكروية في سانتوس عام 2002 وانضم إلى ريال مدريد الإسباني عام 2005، ثم لعب مع مانشستر سيتي الإنجليزي من 2008 إلى 2010، وميلان لمدة 4 سنوات حتى عام 2014، كما لعب بالصين مع غوانغجو إيفرغراند، وأتلتيكو مينيرو بالبرازيل، وباشاك شهير التركي.

وخاض هذا اللاعب المتهم 100 مباراة مع منتخب بلاده سجل خلالها 28 هدفًا.