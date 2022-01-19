الجزائر تواجه خطر الخروج من أمم أفريقيا.. بلماضي: نحن في وضع معقد

أقر جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر بصعوبة مواجهة ساحل العاج المصيرية، لكنه لم يعدها الأصعب في مسيرته، رغم أن حامل اللقب يواجه خطر الخروج من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

وجمعت الجزائر نقطة واحدة من مباراتين لتتذيل المجموعة الخامسة عقب تعادل من دون أهداف مع سيراليون، وخسارة مفاجئة صفر-1 من غينيا الاستوائية أنهت سلسلة من 35 مباراة من دون هزيمة لرجال بلماضي.

ولا بديل عن الفوز أمام ساحل العاج إذا أرادت الجزائر التأهل لثمن النهائي.

وقال بلماضي للصحفيين قبل المباراة غدا الخميس "أواجه مواقف صعبة دائما في مسيرتي التدريبية وهذا يحفزني كثيرا".

وأضاف "نحن في وضع معقد بالفعل، لكننا نحاول إيجاد الحلول اللازمة لتجاوز ذلك، لا يجب أن نتعامل مع الحسابات والضغط بشكل سلبي؛ إنه تحد ويجب الفوز به".

ورغم الفرص الكثيرة غابت الفاعلية أمام المرمى لتخفق الجزائر في التسجيل في المباراتين، ويبحث بلماضي عن حلول لإنهاء الصيام عن الأهداف.

وتابع "لا أريد التفكير كثيرا في الأسباب بل أبحث عن حلول. إذا استغل الفريق الفرص الضائعة لتغير الموقف".

وقال القائد رياض محرز صانع لعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي "لا أفكر أبدا في الخسارة والعودة للديار، يجب تقديم مباراة جيدة والفوز، وأنا متفائل بمواصلة المشوار في الكاميرون".

وأضاف "ستكون مباراة مفتوحة وصعبة والفريق الأفضل سيفوز. نعيش تحت ضغط ولم نتحل بالفاعلية، ونحن مجبرون على تخطي هذه الظروف".

وتتصدر ساحل العاج المجموعة بـ4 نقاط مقابل 3 لغينيا الاستوائية ونقطتين لسيراليون. وستكون الاحتمالات مفتوحة للتأهل إلى دور 16 مع صعود أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث.