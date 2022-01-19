استبعاد الأغلى والأفضل بين لاعبي كرة القدم من منتخب العالم.. هل فقدت الاستفتاءات مصداقيتها؟

عندما تخلو التشكيلة المثالية للاعبي كرة القدم (منتخب العالم) لعام 2021 من أغلى لاعب في العالم لعدة سنوات، وهو النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، وثالث أفضل لاعب في العالم رسميا، وهو النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، فإنها يجب ألا تمر مرور الكرام دون استنكار.

واختيرت التشكيلة المثالية لعام 2021 بناء على استفتاء للاتحادين الدوليين لكرة القدم "فيفا" (FIFA) واللاعبين المحترفين "فيفابرو" (FIFAPRO).

وكان لافتا غياب مبابي وصلاح عن التشكيلة التي وجهت إليها أصابع الاتهام بأنها صبغت بالعاطفة وعدم الموضوعية في بعض الاختيارات، كما صبغت بتاريخ بعض اللاعبين وليس بواقعهم مثل كريستيانو رونالدو، الذي لم يظهر في 2021 بالمستوى الذي يجعله يستحق الوجود في التشكيلة المثالية.

والغريب أنه تم الإعلان عن التشكيلة المثالية يوم الاثنين الماضي خلال حفل الفيفا، والذي أقيم افتراضيا في مقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية، وهو الحفل الذي أعلن فيه فوز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة "الأفضل" المقدمة من الاتحاد الدولي للعبىة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم عام 2021.

وأحرز المركز الثاني بعد ليفاندوفسكي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يليه محمد صلاح، اللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين للجائزة المرموقة، أي أن النجم المصري ضمن القائمة النهائية لأفضل 3 لاعبين في العالم باعتراف الفيفا نفسه.

ولم يكن تأهل صلاح للقائمة النهائية للمرشحين الثلاثة محض الصدفة، بل جاء بعد تألقه اللافت هذا الموسم مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وذلك للمرة الثانية في غضون 4 سنوات، حيث حل ثالثا أيضا في 2018.

وينفرد صلاح تماما بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا وبفارق 6 أهداف كاملة عن وصيفه وزميله في ليفربول دييغو جوتا.

وسخر المدافع الكرواتي ديان لوفرين، لاعب نادي ليفربول السابق، وزينيت سانت بطرسبرغ الروسي الحالي، من استبعاد صلاح من تشكيلة العام.

وقال لوفرين في تغريدة له عبر تويتر "لا مكان لمحمد صلاح في تشكيلة فيفابرو من جديد! من لديه معرفة بكرة القدم يدرك أنه يستحق أن يوجد في التشكيلة. ما الذي يحتاجه صلاح ليكون ضمن التشكيلة الأفضل؟ ربما جواز سفر أوروبي".

فيما انتقد النجم التونسي الأسبق طارق ذياب، المحلل بقنوات "بي إن سبورتس" عدم وجود صلاح بين 4 مهاجمين في التشكيلة المثالية للعالم، رغم كونه ثالث أفضل لاعب في العالم في نفس الوقت.

من عجائب التصويت في جائزة الأفضل أن محمد صلاح ثالث أحسن لاعب في العالم.. و لكن لا يتواجد من ضمن أحسن 4 مهاجمين في العالم. pic.twitter.com/Oq7G3aM6am — Tarek Dhiab (@DhiabTarak) January 18, 2022

مبابي الأغلى في العالم

أما مبابي (23 عاما) الذي فاز بكأس العالم 2018 في روسيا وهو لا يزال شابا يافعا، فكان استبعاده من التشكيلة المثالية مفاجأة كبرى، وليس ببعيد قيادته مع كريم بنزيمة لمنتخب فرنسا للفوز بلقب بطوولة دوري الأمم الأوروبية 2021 على حساب إسبانيا، حيث سجلا هدفي الفوز 2-1.

ويعتبر مبابي منذ 2018 أغلى لاعب في العالم، حسب تصنيف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني، المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيم السوقية للاعبين.

وكانت التشكيلة المثالية التي أعلنها الفيفا كالتالي: