أمم أفريقيا.. تأهل المغرب والغابون لثمن النهائي وخروج مدو لغانا وفوز تاريخي لجزر القمر

رافق منتخب الغابون نظيره المغربي إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد نهاية الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثالثة، في حين ودع المنتخب الغاني منافسات البطولة.

وتعادل المنتخب الغابوني مع نظيره المغربي 2-2، في حين خسر المنتخب الغاني أمام منتخب جزر القمر 2-3.

وبهذه النتائج تصدر المنتخب المغربي المجموعة الثالثة بـ 7 نقاط، وخلفه المنتخب الغابوني برصيد 5 نقاط، ليتأهلا سويا لدور الـ16، بينما ودع المنتخب الغاني منافسات البطولة بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة، وحصد منتخب جزر القمر أول 3 نقاط له ليحتل المركز الثالث.

وعلى ملعب "أحمدو أهيدجو"، تعادل المنتخب الغابوني مع نظيره المغربي 2-2.

سجل هدفي منتخب الغابون جيم ألفينيا (21)، وآرون بوبندزا الهدف الثاني (81)، أما هدفا منتخب "أسود الأطلس" فسجلهما سفيان بوفال (74 من ركلة جزاء) وأشرف حكيمي (84).

وعلى ملعب "رومدي أدجيا"، ودع منتخب غانا منافسات البطولة بعد خسارته أمام جزر القمر 2-3.

وسجل أهداف منتخب جزر القمر ألفاردو بن نابوهان (4) وأحمد مغني (62 و85)، في حين سجل هدفي منتخب غانا ريتشموند بواكيي (64) وألكساندر دجيكو (77).

وشهدت المباراة طرد أندريه أيو لاعب غانا في الدقيقة الـ 25.