أمم أفريقيا.. تأهل المغرب والغابون لثمن النهائي وخروج مدو لغانا وفوز تاريخي لجزر القمر

رافق منتخب الغابون نظيره المغربي إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد نهاية الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثالثة، في حين ودع المنتخب الغاني منافسات البطولة.

وتعادل المنتخب الغابوني مع نظيره المغربي 2-2، في حين خسر المنتخب الغاني أمام منتخب جزر القمر 2-3.

وبهذه النتائج تصدر المنتخب المغربي المجموعة الثالثة بـ 7 نقاط، وخلفه المنتخب الغابوني برصيد 5 نقاط، ليتأهلا سويا لدور الـ16، بينما ودع المنتخب الغاني منافسات البطولة بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة، وحصد منتخب جزر القمر أول 3 نقاط له ليحتل المركز الثالث.

🛩️ ➡️ ROUND OF 16!#TeamGabon advance to the knock-out stages for the first time since 2012! 🇬🇦#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/vnvZneEqW6

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 18, 2022