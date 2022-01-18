7 فقط اختاروا صلاح.. هكذا توزعت أصوات قادة المنتخبات العربية بجوائز الفيفا
18/1/2022
لم تصب كافة أصوات قادة المنتخبات العربية في صالح النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والذي كان ينافس النجمين ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي على جائزة "الأفضل" المقدمة من الفيفا والتي فاز بها "ليفا".
وكان لافتا أن 7 من قادة المنتخبات العربية اختاروا صلاح وهم:
- قائد منتخب قطر حسن الهيدوس.
- قائد منتخب سوريا عمر السومة.
- قائد منتخب الأردن معتز ياسين.
- قائد منتخب فلسطين عبد اللطيف البهدري.
- قائد منتخب تونس يوسف المساكني.
- قائد منتخب الإمارات إسماعيل مطر
- قائد منتخب اليمن أحمد صادق
أما قادة المنتخبات الذين لم يصوتوا لصلاح فهم:
- قائد منتخب السعودية سلمان الفرج: صوّت للبلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).
- قائد منتخب الكويت بدر المطوع: صوّت لصالح ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان).
- قائد منتخب لبنان حسين معتوق: صوّت لميسي.
- قائد منتخب العراق أمجد عطوان: صوّت للفرنسي نغولو كانتي (تشلسي).
- قائد منتخب جيبوتي يوسف باتيو: صوّت للبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).
- قائد منتخب جزر القمر نجيب عبدو: صوّت لكانتي.
- قائد منتخب موريتانيا عبدو با: صوّت لروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).
- قائد منتخب المغرب رومان سايس: صوّت للفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد).
- قائد منتخب عمان محسن جوهر: صوّت لميسي.
- قائد منتخب الصومال عمر محمد: صوّت لميسي.
أما المرشحون للجائزة فجاء تصويتهم على الشكل التالي:
- صلاح: الإيطالي جورجينهو (تشلسي) وميسي وليفاندوفسكي.
- ميسي: البرازيلي نيمار (سان جيرمان) والفرنسي كليان مبابي (سان جيرمان) وبنزيمة.
- ليفاندوفسكي: جورجينهو وميسي ورونالدو.
المصدر : مواقع إلكترونية + وكالة سند