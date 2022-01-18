7 فقط اختاروا صلاح.. هكذا توزعت أصوات قادة المنتخبات العربية بجوائز الفيفا

رغم إبلاغه أنه لن يكون اللاعب الذي يحصل على جائزة “الأفضل” التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم، حضر ليونيل ميسي عبر مكالمة فيديو الحفل الذي أقيم في زيورخ أمس الاثنين.