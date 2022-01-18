سجل مهاجم نادي جاكيبونس هدفا غريبا على ضيفه دوس ميل، منح به الفوز لفريقه في أول مشاركة له ببطولة باهيا لكرة القدم في البرازيل.

وجاء هدف المباراة الوحيد من مهاجم جاكيبونس اللاعب جيم بطريقة غريبة، حيث بدا كأنه سجله بطريق المصادفة، بعد دخوله في التحام مع مدافعي فريق دوس ميل في كرة عرضية.

Começaram os estaduais!! Olha o gol da Jacuipense no jogo contra o Doce Mel pelo estadual da Bahia. pic.twitter.com/bZCSK3lnHw — Ranking da CBF (@Ranking_CBF) January 15, 2022

وفي لحظة تدخل المدافعيْن مع جيم، وخلال التدافع بينهم على الأرض ركل المهاجم الكرة بطريقة مميزة لتجد طريقها إلى الشباك.

ورغم أن اللقطة قد تظهر أن اللاعب لم يكن يتوقع دخول الكرة المرمى، حيث ظهر كأنه متأثر من إصابة أو عرقلة بعد تدخله مع المدافعين، فإنه عندما لاحظ دخول الكرة في الشباك نهض فورا للاحتفال مع زملائه بالهدف، إلا أن ذلك لا ينقص من جمال الهدف وطرافته.