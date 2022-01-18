معضلة هازارد في ريال مدريد.. الملكي يفتح له باب الرحيل وهو يغلقه

البلجيكي إدين هازارد ليس جزءا من خطط كارلو أنشيلوتي لهذا الموسم وريال مدريد مستعد للتخلي عن مهاجم تشلسي السابق في الميركاتو الشتوي الحالي.

ورغم سفر الدولي البلجيكي إلى السعودية مع بقية زملائه، فإنه لم يشارك في أي من المباراتين اللتين خاضهما "الميرينغي" في كأس السوبر الإسباني والذي توج به.

وتشير تقارير إعلامية بلجيكية إلى أن رحيل هازارد يمكن أن يحدث في الأيام المقبلة، لكن "لوس بلانكوس" يدرك أنه لن يكون من السهل العثور على ناد يمكنه تغطية راتبه للفترة المتبقية من الموسم.

ومع ذلك، يرى ريال مدريد أن وضعية هازارد الحالية ليست الأمثل للاعب أو للنادي، وعلى الرغم من أنه ربما لم يتسبب في مشاكل في غرفة الملابس، فإن عدم إشراكه في المباريات قد يؤدي إلى تعقيدات، الفريق في غنى عنها حاليا.

أنشيلوتي لا يعتمد على هازارد

وبالكاد شارك هازارد في الاحتفالات بعد فوز الريال بكأس السوبر. وأصبح المهاجم البالغ من العمر 31 عاما خلف كل من ماركو أسينسيو ورودريغو غويس في ترتيب اختيارات أنشيلوتي بعد أن صعد فينيسيوس جونيور وأثبت نفسه في التشكيلة الأساسية هذا الموسم.

ولعب هازارد 45 دقيقة في خيتافي بعد أن بدأ أساسيا في 3 مباريات متتالية ضد قاديش وأتلتيك بلباو وألكويانو، لكنه فشل في إقناع أنشيلوتي بمستواه.

وبإصابة أسينسيو وغياب غاريث بيل الطويل، قد يمنح أنشيلوتي، هازارد، فرصة جديدة لإثبات نفسه في مباراة كأس الملك بعد غد الخميس أمام إلتشي، لكن مستقبله في "البرنابيو" لا يزال غير واضح.

عرض نيوكاسل

وما يؤكد رغبة هازارد في القتال حتى الرمق الأخير للبقاء في العاصمة الإسبانية، رفضه عرضا قدمه نيوكاسل بعد أن وافق عليه الريال.

ويتطلع نيوكاسل إلى تعزيز قوته خلال فترة الانتقالات في الميركاتو الشتوي، حيث يبحث عن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقدموا عرضا بقيمة 40 مليون يورو لضم اللاعب إضافة إلى المتغيرات والمكافآت.

ويبحث هازارد عن الانتقال إلى نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا، ومع بقاء نيوكاسل بعيدًا عن ذلك في هذه اللحظة، لم يكن اقتراحًا واقعيًا للنجم البلجيكي.