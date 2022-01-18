عبّر فابريس موامبا لاعب وسط بولتون واندررز السابق عن قلقه من احتمال انضمام الدانماركي كريستيان إريكسن لنادي برنتفورد الإنجليزي بعد تعافيه من أزمة قلبية تعرض لها خلال مباراة منتخبه الافتتاحية في بطولة أوروبا في يونيو/حزيران الماضي.

ولم يلعب إريكسن البالغ عمره 29 عاما منذ هذه الأزمة الصحية الخطيرة أمام فنلندا العام الماضي.

Denmark midfielder Christian Eriksen was conscious in a hospital after the 29-year-old collapsed during his side’s Euro 2020 opening match with Finland https://t.co/yECocliOqg pic.twitter.com/QktfW5zvRY — Reuters (@Reuters) June 12, 2021

وذكرت تقارير وسائل إعلام بريطانية أن برنتفورد عرض على إريكسن عقدا قصير الأجل.

وقال الدولي الدانماركي في وقت سابق إنه يستهدف المشاركة في كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الجاري في قطر بعد التقدم الذي حققه ببرنامج التعافي من الأزمة القلبية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي فسخ إنتر ميلان عقد لاعب الوسط إريكسن بعد منع الدولي الدانماركي من اللعب في إيطاليا بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وكتب موامبا في صحيفة "التايمز" (The Times) اليوم الثلاثاء "مثل أي شخص آخر، أنا متحمس لعودة كريستيان إريكسن المحتملة للدوري الممتاز.. لكني أثق أنكم تتفهمون سبب قلقي أيضا".

واضطر موامبا للاعتزال في سن 24 عاما بعد سقوطه مغشيا عليه في الملعب في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2012، وشارف على الموت بعد أن توقف قلبه لمدة 78 دقيقة، لكنه تعافى بعد قضاء 4 أسابيع في المستشفى.

Remember when Fabrice Muamba collapsed at White Hart Lane? Sky cameras kept their distance out of respect 👌👏 #PrayForEriksen 🇩🇰 pic.twitter.com/ZSAes9W0nh — Alex Perseval (@AlexPerseval) June 12, 2021

وقال موامبا "كشخص عانى من قصور في القلب في ملعب كرة القدم.. أجد صعوبة في التفكير في أنه يمكنني الذهاب لمشاهدة كريستيان وهو يلعب. المساعدة الطبية التي تلقاها كريستيان بهذه السرعة والفعالية، بعد إصابته بالأزمة القلبية ربما تكون أحد الأسباب التي تجعله يأمل في استئناف مسيرته".

وأَضاف "دالي بليند يلعب بجهاز تنظيم ضربات القلب، لذا يمكن القيام بذلك على أعلى مستوى. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالحالة الجسدية، ولكن الجانب النفسي ومشاعر الأسرة التي قد يكون الأمر قاسيا عليها".