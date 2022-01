عبّر فابريس موامبا لاعب وسط بولتون واندررز السابق عن قلقه من احتمال انضمام الدانماركي كريستيان إريكسن لنادي برنتفورد الإنجليزي بعد تعافيه من أزمة قلبية تعرض لها خلال مباراة منتخبه الافتتاحية في بطولة أوروبا في يونيو/حزيران الماضي.

ولم يلعب إريكسن البالغ عمره 29 عاما منذ هذه الأزمة الصحية الخطيرة أمام فنلندا العام الماضي.

Denmark midfielder Christian Eriksen was conscious in a hospital after the 29-year-old collapsed during his side’s Euro 2020 opening match with Finland https://t.co/yECocliOqg pic.twitter.com/QktfW5zvRY

— Reuters (@Reuters) June 12, 2021