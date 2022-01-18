كرة قدم

شاهد.. جوائز "الأفضل" لعام 2021

حفل الفيفا أقيم افتراضيا في مقر الاتحاد الدولي بمدينة زيورخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف (الفرنسية)
17/1/2022

شهد مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمدينة زيورخ السويسرية، الاثنين، حفل الفيفا لتوزيع جوائز "الأفضل" لعام 2021.

وأعلن عن "الجوائز"، خلال حفل الفيفا، والذي أقيم كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتاليا الجوائز التي وزعت والفائزون بكل جائزة:

  • جائزة أفضل لاعب: البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

  • جائزة أفضل لاعبة: الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة خط وسط برشلونة.

  • جائزة أفضل حارس مرمى: السنغالي إدوارد ميندي حارس تشلسي.

  • جائزة أفضل حارسة مرمى: التشيلية كريستياني إندلر حارسة مرمى ليون.

  • جائزة أفضل مدرب: الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشلسي.

  • جائزة أفضل مدرب للكرة النسائية: الإنجليزية إيما هايس مدربة فريق تشلسي.

  • جائزة بوشكاش لأفضل هدف: الأرجنتيني إيريك لاميلا عن هدفه لفريق أرسنال في مرمى توتنهام بالدوري الإنجليزي في 14 مارس/آذار 2021.

  • جائزة الروح الرياضية (اللعب النظيف): المنتخب الدانماركي والطاقم الطبي للفريق.

  • جائزة أفضل تشجيع: مشجعو المنتخبين الدانماركي والفنلندي لكرة القدم.

المصدر : وكالات