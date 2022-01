شاهد.. جوائز "الأفضل" لعام 2021

شهد مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمدينة زيورخ السويسرية، الاثنين، حفل الفيفا لتوزيع جوائز "الأفضل" لعام 2021.

وأعلن عن "الجوائز"، خلال حفل الفيفا، والذي أقيم كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتاليا الجوائز التي وزعت والفائزون بكل جائزة:

جائزة أفضل لاعب: البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

جائزة أفضل لاعبة: الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة خط وسط برشلونة.

🏆 The Best in the World 🏆#TheBest FIFA Women’s Player Award 2021 goes to @alexiaputellas! 🇪🇸 | #AlexiaPutellas pic.twitter.com/bS8GAApgAZ — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 17, 2022

جائزة أفضل حارس مرمى: السنغالي إدوارد ميندي حارس تشلسي.

🚨🏆 #TheBest FIFA Men’s Goalkeeper 2021 Award goes to Edouard Mendy! 🧤🇸🇳 The greatest men’s goalkeeper in the world! pic.twitter.com/4bMxnyJ1k9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

جائزة أفضل حارسة مرمى: التشيلية كريستياني إندلر حارسة مرمى ليون.

جائزة أفضل مدرب: الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشلسي.

🚨🏆 Thomas Tuchel is the #TheBest FIFA Men’s Coach 2021! 🔵🧠 He had a year to remember with @ChelseaFC! pic.twitter.com/skVgbZTxCO — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

جائزة أفضل مدرب للكرة النسائية: الإنجليزية إيما هايس مدربة فريق تشلسي.

جائزة بوشكاش لأفضل هدف: الأرجنتيني إيريك لاميلا عن هدفه لفريق أرسنال في مرمى توتنهام بالدوري الإنجليزي في 14 مارس/آذار 2021.

جائزة الروح الرياضية (اللعب النظيف): المنتخب الدانماركي والطاقم الطبي للفريق.

🏆 🇩🇰 Denmark National Team, Danish Medical Team and Staff have won the FIFA Fair Play 2021 Award 👏👏👏 pic.twitter.com/LcgCaTcxwp — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

جائزة أفضل تشجيع: مشجعو المنتخبين الدانماركي والفنلندي لكرة القدم.