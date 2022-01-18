قال مدرب ميلان ستيفانو بيولي إن الحكم ماركو سيرا تقدم بالاعتذار بسبب الخطأ الذي ارتكبه وكلّف ناديه الخسارة 2-1 أمام سبيتسيا في الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الاثنين.

ووضع جونيور مسياس لاعب ميلان الكرة داخل الشباك في الوقت بدل الضائع أثناء التعادل 1-1، لكن الحكم ألغى الهدف لأنه كان أطلق الصفارة قبل ذلك لاحتساب خطأ لمصلحة زميله أنتي ريبيتش.

ومرت نحو ثانيتين فقط بين ارتكاب الخطأ وتسديدة مسياس، لكن الحكم لم يمنح أي أفضلية، واستشاط لاعبو ميلان غضبا عندما نجح سبيتسيا في المقابل في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 96.

مسؤولية مشتركة

وقال بيولي في مؤتمر صحفي "لم تكن المسؤولية مشتركة بيننا (نحن والحكم) بمثل هذا الشكل كما حدث هذه الليلة، لأننا سجلنا هدفا واحدا واستقبلنا هدفا يمكن تجنّبه، وبسبب الخطأ الواضح من الحكم الذي تسبّب في تغيير النتيجة النهائية".

وأضاف "بعد الخطأ، فقد الفريق كل شيء يمكن أن يفقده في ما يتعلق بالتركيز. الحكم تقدم بالاعتذار؛ أشعر بالأسف من أجل هذا الرجل. لقد اعتذر بشكل فوري، ووضع يده إلى الأعلى لأنه أدرك أنه أخطأ".

ووجهت الهزيمة ضربة لميلان بعدما حرمته من تصدّر الدوري، ويتأخر بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة ويمكنه توسيع الفارق.

لكن ميلان سيمني نفسه بالتعويض سريعا عندما يلعب في المباراتين المقبلتين ضد غريميه يوفنتوس الخامس في الترتيب وضد إنتر، وقال بيولي "تأتي المباراتان ضد إنتر ويوفنتوس في الوقت المثالي".