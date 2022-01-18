شاهد.. بادرة احترام من ميسي لليفاندوفسكي في حفل توزيع جوائز "فيفا"

رغم إبلاغه أنه لن يكون اللاعب الذي يحصل على جائزة "الأفضل" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم، حضر ليونيل ميسي عبر مكالمة فيديو الحفل الذي أقيم في زيورخ أمس الاثنين.

وكبادرة احترام لروبرت ليفاندوفسكي -الذي حصل على الجائزة- اتصل ميسي من جهاز آيباد الخاص به وقضى ما يقرب من ساعة في مشاهدة الحفل.

وقال ميسي عند تسلم الكرة الذهبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "أريد أن أقول لروبرت (ليفاندوفسكي) إنه لشرف لي أن أتنافس معه".

وتابع "تستحق الكرة الذهبية العام الماضي، اتفق الجميع على أنك الفائز. أعتقد أن فرانس فوتبول يجب أن تمنحك الكرة الذهبية و(يجب) أن تحصل عليها كما تستحقها".

وختم "آمل أن تمنحك فرانس فوتبول هذه الجائزة لك حتى تكون في منزلك، لأنك كنت الفائز المستحق".

حصل ليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب في العالم مرتين في 2020 و2021، في حين حصل عليها ميسي مرة واحدة (2019)، وفاز بها كريستيانو رونالدو مرتين عامي 2016 و2017.