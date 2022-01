ميسي شيد منزله بعد الاعتزال.. "قلعة" مؤلفة من 25 غرفة

تنشر الجزيرة نت الصور الأولى للقصر الضخم الملقب بـ "القلعة" الذي بناه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان وزوجته، والذي من المتوقع أن يسكنا فيه بعد اعتزاله وعودتهما إلى الأرجنتين.

وبني العقار الذي يطلق عليه "القلعة" على 3 قطع أرض متجاورة في عقار خاص مسور على مشارف مدينة روزاريو مسقط رأس "البولغا" ويحتوي على سينما ضخمة وصالة ألعاب رياضية ومرآب تحت الأرض مع مساحة كافية لـ 15 سيارة.

وتزعم وسائل إعلام أرجنتينية أن القصر يضم نحو 25 غرفة، ومقسم إلى 3 أقسام، ويضم منطقة مخصصة للضيوف فقط للإقامة فيه، لم يتم الانتهاء منها بعد.

يقال إن ميسي (34 عامًا) أقام بمنزله الجديد في منطقة خاصة يسمى "كنتاكي" في "فونيس" بالقرب من روزاريو (الحي الأكثر فخامة بالمنطقة) لأول مرة في عيد الميلاد هذا العام، وانتهى به الأمر بالبقاء لمدة أسبوع إضافي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبدأ العمل في العقار -الذي قيل أن كلفته حوالي 5 ملايين يورو- منذ حوالي 3 سنوات.

وكشف الصحفي الأرجنتيني جيدو زافورا الذي بث صورًا للقصر الضخم "هذا هو المنزل الواقع في فونيس بالقرب من روزاريو حيث مكث فيه ميسي خلال الحجر الصحي ولم يره أحد من قبل".

ومكث النجم العالمي في المنزل لأول مرة عندما عاد إلى الأرجنتين من باريس لقضاء عطلة عيد الميلاد.

وتقول التقارير المحلية إن الزائرين الذين يدخلون العقار تستقبلهم صورة عملاقة ممتدة من الأرض حتى السقف لظهر ميسي مرتديًا قميص الأرجنتين رقم 10 في قاعة المدخل.

ويُقال إن والده ووكيل أعماله خورخي أشرف على أعمال البناء جنبًا إلى جنب مع المهندسين المعماريين، بينما كان ميسي يركز على مسيرته الكروية.

