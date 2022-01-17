فشل المنتخب الجزائري لكرة القدم في الصمود دون هزيمة لمعادلة الرقم القياسي لأطول سلسلة من عدم الخسارة المسجل باسم نظيره الإيطالي (37 مباراة)، قبل مباراتين فقط من معادلته الرقم التاريخي.

ووضعت غينيا الاستوائية حدا لسلسلة الجزائر في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة عند 35 مباراة، بعدما حققت مفاجأة مدوية بالفوز على حامل اللقب 1-صفر في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم يوم الأحد.

وكانت الجزائر، بطل نسخة كأس أمم افريقيا عام 2019 في مصر، قريبة جدا من معادلة الرقم القياسي لإيطاليا في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة والذي سجلته العام الماضي (37 مباراة)، حيث لم تخسر الجزائر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وبذلك، يظل الرقم القياسي لأبطال أوروبا صامدا، في حين يعادل بطل أفريقيا عدد المباريات الذي سجله منتخبا البرازيل وإسبانيا دون هزيمة في 35 مباراة أيضا.

ويأتي منتخب الأرجنتين في المركز الثالث برصيد 31 مباراة دون هزيمة.