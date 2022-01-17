مشاكل بعضلة القلب بعد الإصابة بكورونا.. ماذا يحدث مع لاعبي كرة القدم؟

ينضم بيير-إيمريك أوباميانغ وماريو ليمينا نجما منتخب الغابون إلى كل من الكندي ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونخ، والمغربي بدر بانون مدافع الأهلي القاهري، الذين يعانون من مشاكل في القلب بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وكان الاتحاد الغابوني أكد اليوم الاثنين أن أوباميانغ (لاعب أرسنال) وليمينا (لاعب نيس) واصلا الغياب عن تدريبات المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية حيث لا يزالان يعانيان من تأثير الإصابة بكوفيد-19.

وخرج الثنائي من الحجر الصحي الأسبوع الماضي، لكنهما لم يشاركا في مباراة غانا يوم الجمعة الماضي بعد أن قال الأطباء إن الفحوص أظهرت وجود مشكلة بسيطة في القلب جراء تداعيات كورونا.

وفي الوقت الذي تدرب فيه باقي اللاعبين المتاحين، الأحد والاثنين، ينتظر هذا الثنائي نتيجة المزيد من الفحوص.

وكان المغربي بانون رد على أنباء تحدثت عن أنه قريب من الاعتزال بسبب مشاكل في القلب بعد إصابته بكورونا مرتين متتاليتين في فترة وجيزة.

وقال لاعب قلب الدفاع "ليس من عادتي أن أنزل تفسيرات حول الإشاعات، لكن أود أن أقول إن كل ما يروج في الصفحات من أخبار حول صحتي ليس له أي أساس من الصحة.. فبسبب إصابتي بفيروس كورونا مرتين متقاربتي الزمن خلفت مضاعفات تتطلب فقط الراحة وعدم بذل أي مجهودات لمدة تتراوح تقريبا ما بين 3 و5 أسابيع بإذن الله".

وقال مصدر بالأهلي إن إصابة بانون ليست خطيرة بالشكل الذي تناولته بعض التقارير الإعلامية خلال الأيام الماضية، موضحاً أن حالة اللاعب مُطمئنة وليس صحيحاً أنه سيغيب عن الملاعب 8 أشهر بسبب مشاكل في "عضلة القلب".

وأوضح أن الأهلي يتواصل يوميا مع المغربي الدولي الموجود حالياً بالكاميرون رفقة منتخب بلاده، مُشيراً إلى أن بانون لا يعاني من أزمات أو مشاكل صحية خطيرة كما زعمت بعض وسائل الإعلام.

ومن جانبه، ذكر الاتحاد الكندي لكرة القدم أن نجمه ديفيز سيغيب عن 3 مباريات بتصفيات كأس العالم بسبب علامات على التهاب بعضلة القلب عقب إصابته بكوفيد-19.