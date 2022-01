شاهد- غاب عنها صلاح ومبابي.. ميسي ورونالدو يقودان تشكيلة العالم

فرض لاعبو الدوريات الإنجليزي والإيطالي والألماني أنفسهم بقوة على التشكيلة المثالية (منتخب العالم) لعام 2021 في استفتاء الاتحادين الدوليين لكرة القدم (فيفا) واللاعبين المحترفين (فيفابرو)، والتي يقودها الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأعلن عن التشكيلة المثالية اليوم الاثنين خلال حفل الفيفا، والذي أقيم كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

🏆 THIS is the 2021 Men’s FIFA FIFPRO #World11

By the players, for the players.@FIFAWorldCup pic.twitter.com/i0dYe7KUwI

— FIFPRO (@FIFPRO) January 17, 2022