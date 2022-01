وجّه حارس مرمى منتخب ساحل العاج بادرا علي سنغاري صفعة قوية لفريقه، وحرمه من التأهل المبكر إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا الجارية في الكاميرون.

وتسبّب خطأ للحارس سنغاري في الوقت القاتل بتسجيل سيراليون هدف التعادل 2-2 في المباراة التي جرت أمس الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ساحل العاج بهدف سجله سيباستيان هيلر في الدقيقة 25. وفي الشوط الثاني، تعادل موسى كامارا لسيراليون في الدقيقة 55، ولكن نيكولاس بيبي منح "الأفيال" هدف التقدم في الدقيقة 66، قبل أن يتسبب خطأ حارس المرمى في هدف التعادل لسيراليون بتوقيع البديل الحاجي كامارا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

والتقط الحارس الكرة إثر تمريرة طولية كانت في طريقها إلى خارج الملعب، ثم سقط بها أرضا لتفلت الكرة من يده ويستحوذ عليها ستيفن كولكر لاعب سيراليون الذي مررها إلى زميله البديل الحاجي كامارا، فلم يجد كامارا أي صعوبة في إيداعها المرمى الخالي من حارسه.

وتوقفت المباراة لعلاج الحارس الذي تأثر بسقوطه، ولم يستطع إكمال المباراة، واضطر المدافع سيرج أورييه إلى حراسة المرمى بعد استنفاد منتخب ساحل العاج كل التغييرات.

In the 93rd minute, Ivory Coast keeper Badra Ali Sangaré suffered an injury while conceding the equalizer to Sierra Leone.

He had to be stretchered off, and captain Serge Aurier stepped in goal for the final minutes 🧤 pic.twitter.com/sr4ymFZmpW

— B/R Football (@brfootball) January 16, 2022