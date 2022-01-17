سوق الانتقالات.. بنزيمة يهدد بالرحيل عن ريال مدريد وبرشلونة يخطط لمعاقبة ديمبلي

ذكرت تقارير صحفية في إسبانيا أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدد بالرحيل عن ريال مدريد بسبب قرار في سوق الانتقالات، بينما أمهل نادي برشلونة مهاجمه عثمان ديمبلي قبل اتخاذ قرار قد يشمل عقوبة تمتد 6 أشهر.

وقالت صحيفة "إل ناسيونال" (El Nacional) إن بنزيمة أبلغ رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز رغبته في الرحيل عن الفريق في حال التعاقد مع الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند الموسم المقبل.

وأوضحت أن اللاعب -الذي يمتد عقده مع ريال مدريد إلى غاية 2023- يرى أن فرص مشاركته ستتضاءل مع وجود هالاند والوصول المتوقع للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

وسيشكل هالاند ومبابي رفقة البرازيلي فينيسيوس جونيور ثلاثي الهجوم، إذا نجحت خطط النادي الملكي في سوق الانتقالات، وهو ما يقلص من فرص ظهور بنزيمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيمة سيرحل إلى أحد الأندية الكبرى في حال وصول هالاند، وأكدت أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما قد يختار العودة إلى فرنسا من بوابة باريس سان جيرمان.

من جانب آخر، تحدثت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية عن تحديد إدارة نادي برشلونة 48 ساعة مهلة لديمبلي من أجل اتخاذ قرار، إما بقبول أو رفض العرض المقدم له لتجديد العقد الحالي الذي يربطه مع الفريق إلى نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة تفضل التمسك بالمهاجم الفرنسي وتجديد عقده، لكنها ستكون مضطرة للتفاوض مع أحد الفرق المهتمة بخدماته للتخلص من راتبه الضخم في الفترة المتبقية من عقده الحالي.

وأِشارت إلى أن رفض اللاعب التجديد وإصراره على البقاء سيعني استبعاده عن تشكيلة الفريق لصالح لاعبين آخرين، في خطوة مشابهة لما جرى مع اللاعب الغيني إلياكش موريبا الذي استبعد من المشاركة ودفع لمغادرة النادي بعد رفضه تجديد العقد.