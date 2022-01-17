تداولت صفحات رياضية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرد فعل أحد المعلّقين من غينيا الاستوائية واحتفاله بطريقة جنونية، بعد الفوز على الجزائر 1-صفر، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين أمس الأحد، في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالكاميرون.

وانتشر الفيديو الذي لفت أنظار الجماهير، حيث يظهر فيه المعلق وهو يحضن شخصا آخر كان بجواره ويحتفل بطريقة جنونية بالرقص في مكان التعليق، بعد انتهاء المباراة بفوز غينيا الاستوائية.

Football can kill you, a real death#TeamEquatorialGuinea end Algeria's 35-match unbeaten run pic.twitter.com/YCu92h8d1O — African Soccer Updates (@Africansoccerup) January 16, 2022

وتفاعل مغردون مع طريقة احتفال المعلق اللافتة، فوصفها بعضهم بأنها "فرحة جميلة"، في حين رأى آخرون أن هذه تمثل إحدى لحظات جمال كرة القدم وجنونها.

وجاء احتفال المعلّق بعد الفوز غير المتوقع لغينيا الاستوائية على حامل اللقب المنتخب الجزائري الذي كان يسعى إلى تحقيق الفوز الأول له في البطولة الحالية، إلا أنه خسر بشكل مفاجئ، وانتهت سلسلة اللاهزيمة لـ35 مباراة على التوالي.