كرة قدم

رد فعل جنوني لمعلق غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر

Africa Cup of Nations - Group E - Algeria v Equatorial Guinea Soccer Football - Africa Cup of Nations - Group E - Algeria v Equatorial Guinea - Stade de Japoma, Douala, Cameroon - January 16, 2022 Equatorial Guinea's Esteban Obiang celebrates with teammates after the match REUTERS/Thaier Al-Sudani
فرحة لاعبي منتخب غينيا الاستوائية بعد الفوز الثمين على الجزائر (رويترز)
17/1/2022

تداولت صفحات رياضية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرد فعل أحد المعلّقين من غينيا الاستوائية واحتفاله بطريقة جنونية، بعد الفوز على الجزائر 1-صفر، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين أمس الأحد، في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالكاميرون.

وانتشر الفيديو الذي لفت أنظار الجماهير، حيث يظهر فيه المعلق وهو يحضن شخصا آخر كان بجواره ويحتفل بطريقة جنونية بالرقص في مكان التعليق، بعد انتهاء المباراة بفوز غينيا الاستوائية.

وتفاعل مغردون مع طريقة احتفال المعلق اللافتة، فوصفها بعضهم بأنها "فرحة جميلة"، في حين رأى آخرون أن هذه تمثل إحدى لحظات جمال كرة القدم وجنونها.

وجاء احتفال المعلّق بعد الفوز غير المتوقع لغينيا الاستوائية على حامل اللقب المنتخب الجزائري الذي كان يسعى إلى تحقيق الفوز الأول له في البطولة الحالية، إلا أنه خسر بشكل مفاجئ، وانتهت سلسلة اللاهزيمة لـ35 مباراة على التوالي.

المصدر : وكالة سند