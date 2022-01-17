"بقرات سمان وعجاف".. بلماضي يبرر خسارة المنتخب الجزائري في أمم أفريقيا

قال مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي إنه يواجه صعوبة في تفسير ما حدث مع أشباله في كأس أمم أفريقيا الجارية في الكاميرون.

وتحدث بلماضي بعد خسارة الجزائر أمام غينيا الاستوائية 1-صفر، وهي الخسارة التي دفعت الجزائر إلى المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة، قبل مواجهة ختامية حاسمة أمام ساحل العاج يوم الخميس المقبل.

وقال المدرب الجزائري "هذه ليست النتيجة التي جئنا من أجلها، علينا تقبل الأمر ونحن نمر بمرحلة صعبة، بعد مدة طويلة مع البقرات السمان نحن في فترة البقرات العجاف".

وتابع "لم ترد الكرة الدخول رغم محاولاتنا المتكررة واندفاعنا نحو الهجوم، واجهنا منتخبا جاء للدفاع بصرامة والبحث عن التسجيل عبر هجمات متكررة ، لقد حالفهم الحظ في ذلك، مع كل الاحترام الذي أكنّه لغينيا الاستوائية. واجهنا حظا سيئا ولكن هذه هي كرة القدم".

وبعد حصد الجزائر نقطة واحدة من مباراتين، قال بلماضي "من الواضح أن هذا ليس ما خططنا له، لا توجد أسباب مقنعة دائما في كرة القدم، يمكننا السيطرة بشكل مذهل على المباراة والخروج برصيد صفر نقطة وصفر هدف، يمكننا الجدال والشرح لساعات ولكن الكرة لم تكن تريد أن تدخل الشباك".

وأضاف "أنا مسؤول إلى حد كبير عن هذه الهزيمة"، قبل أن يتطرق إلى مباراة ساحل العاج، متعهدا بالعمل على تحقيق الفوز، والتأهل للدور المقبل، ومواصلة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه "محاربو الصحراء" في النسخة السابقة.

وقال بلماضي "أنا أؤمن بهذه المجموعة، سيتعين علينا تسجيل هدف أمام ساحل العاج لأننا إذا لم نسجل سيصبح الأمر صعبا. أنا مؤمن بقدراتنا وما لم أمت فهناك أمل".