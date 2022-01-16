5 لاعبين ساهموا في السجل التهديفي الخرافي لرونالدو

أذهل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العالم عندما عاد إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكن لسوء حظ اللاعب البرتغالي تحول حلمه بالعودة إلى "المانيو" إلى نوع من الكابوس.

ويكافح "الشياطين الحمر" في البريميرليغ هذا الموسم وخمدت بالفعل أي آمال في محاولة للفوز باللقب.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" (Daily Star) -في وقت سابق من هذا الشهر- أن رونالدو يناقش احتمال الرحيل عن "أولد ترافورد" نهاية الموسم الجاري.

وعلى الرغم من معاناة يونايتد، فإن رونالدو يواصل تألقه. إذ سجل 14 هدفا في 22 مباراة ليتصدر قائمة هدافي الفريق.

وسجل رونالدو أكثر من 800 هدف في مسيرته المذهلة، لكن هناك 5 لاعبين لعبوا دورا حاسما في وصول "الدون" إلى هذا العدد الخرافي من الأهداف، وقدموا عشرات التمريرات الحاسمة لرونالدو على مر السنوات التي لعب فيها لمانشستر يونايتد (فترتان) وريال مدريد ويوفنتوس ومنتخب البرتغال. وهؤلاء اللاعبون هم:

الفرنسي كريم بنزيمة: خلال 9 سنوات و340 مباراة سويا في ريال مدريد، صنع الفرنسي الدولي 47 هدفا، وشكلا مع الويلزي غاريث بيل (بي بي سي) الثلاثي الناري الذي سيطر على كرة القدم الأوروبية لسنوات.

الويلزي غاريث بيل: الضلع الثالث من الثلاثي الرهيب، ولعب بيل إلى جانب رونالدو لمدة 5 سنوات، وقدم له خلالها 32 تمريرة حاسمة أدت إلى 32 هدفا.

الألماني مسعود أوزيل: قدم "عازف الليل" 31 تمريرة حاسمة لرونالدو، ورغم حلوله ثالثا في عدد التمريرات، فإن "ملك التمريرات" الحاسمة يعد أكثر من صنع أهدافا لـ"صاروخ ماديرا"، إذا احتسبنا أن أوزيل لم يزامل رونالدو إلا في 149 مباراة خلال 3 سنوات في ريال مدريد.

الأرجنتيني أنخيل دي ماريا: 166 مباراة في 4 سنوات إلى جانب رونالدو في ريال مدريد كانت كافية للأرجنتيني دي ماريا ليحتل المركز الرابع في قائمة أكبر المساهمين في أهداف رونالدو بـ25 تمريرة حاسمة.