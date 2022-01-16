يأمل في تكرار إنجاز جورج ويا.. صلاح ورحلة البحث عن جائزة "الأفضل" في العالم

للمرة الثانية في غضون 4 سنوات فقط، يخوض النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الصراع على جائزة "الأفضل"، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب على مدار العام.

ويتنافس صلاح هذه المرة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

وكان صلاح حل ثالثا خلف الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو في نسخة 2018 من هذه الجائزة.

ويراود صلاح الحلم في تكرار إنجاز الأسطورة الليبيري جورج ويا، الذي لا يزال الوحيد من خارج قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية الذي سبق له التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم باستفتاء الفيفا، وكان هذا عام 1995.

ورغم خروج ليفربول صفر اليدين من جميع بطولات موسم 2020-2021، واصل صلاح تألقه وسطوعه مع الفريق، بل وارتقى بمستواه تدريجيا للدرجة التي أصبح فيها هو اللاعب الذي يعتمد عليه "الليفر" في معظم المباريات.

وكان صلاح أسهم بقدر فعال في فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، وكذلك استعادة لقب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 بعد غياب لمدة 3 عقود عن النادي، في حين خرج النادي من جميع بطولات الموسم الماضي صفر اليدين.

ورغم هذا، فإن الأرقام والإحصائيات ظلت شاهدة على استمرار سطوع صلاح في صفوف "الريدز"؛ إذ أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا على الأقل في الموسم لـ3 مواسم متتالية، كما كان هداف الفريق في كل من البريميرليغ (22 هدفا) ودوري الأبطال (6 أهداف) الموسم الماضي.

وواصل تألقه وهوايته في هز الشباك خلال الموسم الحالي، وأصبح أول لاعب منذ النجم الشهير السابق آيان راش يسجل 20 هدفا على الأقل لليفربول لـ5 مواسم متتالية.

ورغم اقتصار التقييم لجائزة الفيفا لعام 2021 على الفترة بين الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2020 والسابع من أغسطس/آب 2021، فإن لصلاح بصمات مميزة أخرى في الأسابيع التالية، ومنها استمرار غزارة أهدافه وخاصة ثلاثيته (هاتريك) في مرمى مانشستر يونايتد التي قاد بها ليفربول للفوز الساحق بخماسية نظيفة في ملعب "أولد ترافورد".

وبهذه الأهداف الثلاثة، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز شباك المنافسين في 10 مباريات متتالية، كما أصبح صلاح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي على مدار التاريخ متجاوزا رصيد الإيفواري السابق ديدييه دروغبا الذي أحرز 104 أهداف.

وإلى جانب تألقه مع ليفربول وأهدافه المميزة التي جعلته معشوق جماهير الفريق، التي ضمنت له الفوز بجائزة أفضل لاعب في استفتاء المشجعين لعام 2021 وللعام الثاني على التوالي، استأنف صلاح مسيرته الرائعة مع المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) مارس/آذار الماضي بعد أن أبعدته ظروف تفشي الإصابات بفيروس كورونا عن صفوف الفريق لبعض الوقت.

وتصدر صلاح قائمة هدافي الفراعنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا، كما اجتاز رصيد النجم السابق حسن الشاذلي (42 هدفا) مع منتخب مصر ليصبح في المركز الثاني بقائمة هدافي الفريق على مدار التاريخ خلف النجم السابق حسام حسن الذي سجل 68 هدفا للفراعنة.

وشهد عام 2021 تتويج صلاح بالعديد من الجوائز الفردية منها جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي باستفتاء هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC)، وجائزة القدم الذهبية، وجائزة رابطة مشجعي اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في إنجلترا، وجائزة أفضل لاعب في ليفربول في الموسم الماضي في استفتاء لاعبي الفريق، وجائزة أفضل لاعب في ليفربول بالموسم الماضي في استفتاء مشجعي الفريق.