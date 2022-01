أنقذ حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR) منتخب مصر من السقوط في فخ التعادل مع غينيا بيساو، وألغى هدفا رائعا للمنافس، لتحقق مصر فوزا صعبا 1-صفر وتنعش آمالها في التأهل للدور ثمن النهائي بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون.

سجل صلاح هدف الفوز لمصر في الدقيقة 69 ليقود المنتخب المصري إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط في المجموعة الرابعة التي تتصدرها نيجيريا بـ6 نقاط، -التي ضمنت التأهل لثمن النهائي- إذ سبق لها الفوز 1-0 على مصر في أول مباراة.

وتواجه مصر المنتخب السوداني وله نقطة واحدة من مباراتين، -وهو نفس رصيد غينيا بيساو- في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.

Exclusive angle on #MoSalah's winning strike! What a pass from @amrelsolia to end a great team effort.#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #TeamEgypt | @EFA | @Pharaohs | @MoSalah pic.twitter.com/BANnueI0vZ

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 15, 2022