ليفربول يتقدم للمركز الثاني في البريميرليغ بفوز سهل على برنتفورد

تقدم ليفربول إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه السهل 3-صفر على برنتفورد، بأهداف فابينيو وأليكس أوكسليد-تشامبرلين وتاكومي مينامينو على ملعب أنفيلد اليوم الأحد.

واجتاز فريق المدرب يورغن كلوب منافسه تشلسي في الجدول، وبات متأخرا بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، لكن ليفربول يملك مباراة مؤجلة. وفاز سيتي 1-صفر على تشلسي أمس السبت.

وافتقد ليفربول الثنائي محمد صلاح وساديو ماني بسبب مشاركتهما في كأس الأمم الأفريقية، وعانى في البداية أمام دفاع برنتفورد المتكتل، لكنه افتتح التسجيل قبل الاستراحة مباشرة عن طريق ركلة ركنية نفذها ترينت ألكسندر-أرنولد وحولها فابينيو برأسه إلى هدف.

وحاول برنتفورد الصمود واستمرت النتيجة دون تغيير حتى الدقيقة 69 عندما قابل أوكسليد-تشامبرلين كرة عرضية من آندي روبرتسون وأضاف الهدف الثاني برأسه من مدى قريب.

واختتم البديل الياباني مينامينو الأهداف بعدما تبادل الكرة مع روبرتو فيرمينو بالقرب من مرمى الفريق الزائر.