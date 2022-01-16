شاهد.. هل ألغى حكم مباراة مصر وغينيا بيساو في أمم أفريقيا هدفا صحيحا؟

في الدقيقة 82 من مباراة مصر وغينيا بيساو، ألغى الحكم هدفا للأخير بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، لتنتهي المباراة بتحقيق "الفراعنة" أول فوز لهم في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون.

وراوغ ماما بالدي لاعب غينيا بيساو عمر كمال ظهير منتخب مصر في الناحية اليسرى، ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية عانقت الشباك، ولكن الحكم عاد "للفار" وألغى الهدف بعدما تأكد من أن بالدي جذب عمر كمال قبل أن يدخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة داخل المرمى.

وأثار هذا الإلغاء عاصفة من ردود الفعل على مواقع التواصل بين مؤيد لقرار الحكم ومعارض له، لكن الحكم الدولي السابق المصري جمال الغندور خبير التحكيم في قنوات "بي إن سبورت" حسم الجدل، ورأى أن الحكم الرواندي باسيفيك لم يرتكب أي خطأ طيلة المباراة.

وشرح الحالة التحكيمية التي أدت إلى إلغاء الهدف، وقال إن "الحكم بعد أن استدعي من قبل الفار ذهب للسبب الحقيقي لإلغاء الهدف، وهو أن قدم بالدي أعاقت عمر كمال، والمخالفة ليست بالشد أو الجذب، بل بالعرقلة بالقدم؛ وبالتالي كان القرار مميزا للحكم الرئيسي وحكم الفار، وقرار إلغاء الهدف هو الصحيح".

يذكر أن منتخب مصر جدد آماله في التأهل لثمن نهائي البطولة الأفريقية بتغلبه على غينيا بيساو بهدف نظيف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة المقامة حاليا في الكاميرون.

ويدين المنتخب المصري بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد صلاح الذي سجل هدف المباراة الوحيد (69).

وحصد المنتخب المصري أول 3 نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، ليحتل المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف المنتخب النيجيري، في حين توقف رصيد منتخب غينيا بيساو عند نقطة واحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام السودان.

وكان المنتخب المصري خسر في الجولة الأولى أمام نيجيريا بهدف نظيف، وتعادل منتخب غينيا بيساو مع نظيره السوداني سلبيا في الجولة الأولى.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات منتخب السودان، في حين يقابل منتخب غينيا بيساو نظيره النيجيري.