توج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بالفوز 2-0 على أتلتيك بيلباو في المباراة النهائية التي أقيمت بالسعودية اليوم الأحد.

وسجل لوكا مودريتش الهدف الأول بتسديدة رائعة في الدقيقة 38، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وتلقى إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد بطاقة حمراء في الدقيقة 87 بسبب لمسة يد أسفرت عن ركلة جزاء نفذها راؤول غارسيا لاعب بيلباو وأنقذها الحارس تيبو كورتوا بقدمه اليسرى ببراعة.

وتقدم ريال بهدف بعدما انطلق رودريغو في الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء، ثم مرر بالخلف إلى مودريتش الذي أطلق تسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء داخل المرمى.

وعزز بنزيمة تفوق ريال بعد ركلة جزاء احتسبت بعد لمسة يد من يراي ألفاريز، داخل المنطقة وبعد تدخل من حكم الفيديو المساعد.

وكان ريال فاز 3-2 على برشلونة في قبل نهائي كأس السوبر بعد وقت إضافي، بينما تفوق بيلباو 2-1 على أتلتيكو مدريد.

وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يتوج فيها الريال باللقب، فيما سبق لبيلباو التتويج باللقب ثلاث مرات سابقة كان آخرها نسخة 2020.