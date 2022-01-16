حقق منتخب تونس فوزا كبيرا 4-0 على نظيره الموريتاني اليوم الأحد في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، فيما تعادلت سيراليون مع ساحل العاج 2-2.

وحصد المنتخب التونسي -وهو حامل لقب البطولة القارية عام 2004- أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة خلف منتخبي مالي وغامبيا، اللذين يتقاسمان الصدارة بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، ظلت موريتانيا بلا رصيد من النقاط، بعدما تلقت هزيمتها الثانية في المجموعة، حيث خسرت 0-1 أمام غامبيا في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي.

وبعد تلقيه خسارة مثيرة للجدل 0-1 أمام مالي في الجولة الأولى، تمكن منتخب تونس من استعادة اتزانه سريعا، ليعادل أكبر انتصار في تاريخه بالمسابقة الذي حققه في نسخة المسابقة التي استضافها على ملاعبه عام 1965، عندما تغلب بالنتيجة ذاتها على منتخب إثيوبيا بالدور الأول.

وجاءت بداية المنتخب التونسي صادمة لنظيره الموريتاني، بعدما تقدم بهدفين مبكرين عن طريق حمزة المثلوثي ووهبي الخزري في الدقيقتين الرابعة والثامنة على الترتيب.

وعاد الخزري لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لتونس في الدقيقة 64، فيما أضاف سيف الدين الجزيري الهدف الرابع في الدقيقة 66، قبل أن يهدر يوسف المساكني ركلة جزاء لمصلحة منتخب "نسور قرطاج" في الدقيقة 90.

ويختتم منتخب تونس مبارياته في المجموعة بمواجهة نظيره الغامبي الخميس المقبل في الجولة الثالثة بالمجموعة، التي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين منتخبي مالي وموريتانيا.

نهاية المباراة 🔚 🇨🇮 كوت ديفوار 2-2 سيراليون 🇸🇱 منتخب النجوم يخطف نقطة التعادل في أخر لحظات المباراة أمام الأفيال في مباراة رائعة 🔥 #كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #CIVSLE pic.twitter.com/f6OhOroLXL — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 16, 2022

هدف غريب لسيراليون أمام ساحل العاج

وفي مباراة أخرى، استفادت سيراليون من خطأ فادح من بدرة علي سنجاري حارس ساحل العاج في الوقت بدل الضائع، لتنتزع التعادل 2-2 وتحقق مفاجأة جديدة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الأحد.

وكانت ساحل العاج في طريقها للفوز وضمان التأهل للدور ثمن النهائي، لكن سنجاري أخفق في التعامل مع تمريرة ضعيفة إلى الخلف وقفز على الكرة وأمسك بها ثم اصطدم بالأرض وسقط أرضا وترك الكرة.

وذهبت الكرة إلى الحاج كمارا لاعب سيراليون ليسجل بغرابة.

ولم يستكمل الحارس سنجاري المباراة وخرج مصابا، واضطر زميله المدافع سيرج أورييه لارتداء قميصه والوقوف مكانه بعد إجراء كل التغييرات المتاحة. وبعد أقل من دقيقة واحدة انتهت المباراة.

وسجل سيباستيان آلير ونيكولا بيبي هدفي ساحل العاج في الدقيقتين 25 و65، وبينهما أحرز موسى كمارا هدف سيراليون في الدقيقة 55.

وأصبح رصيد ساحل العاج 4 نقاط من مباراتين مقابل نقطتين لسيراليون التي تعادلت مع الجزائر حاملة اللقب في أول جولة.

وستلعب الجزائر ضد غينيا الاستوائية اليوم أيضا.