بوروسيا دورتموند يفند ادعاءات هالاند وريال مدريد يرفض الدخول في مزاد مع برشلونة لضمه

رفض سيباستيان كيل، مدير الكرة في نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، ادعاءات نجم الفريق إرلينغ هالاند بأنهم يضغطون على اللاعب النرويجي الذي يرغب أكثر من ناد في ضمه لاتخاذ قرار سريع بشأن مستقبله.

وسيكون هالاند، الذي سجل 78 هدفا في 77 مباراة مع دورتموند منذ انتقاله إليه في يناير/كانون الثاني 2020، موضع ترحيب تقريبا في كل الأندية الأوروبية الكبرى، رغم أن عددا قليلا من الأندية الأوروبية لديها القدرة المالية للتعاقد معه.

ويعد برشلونة وريال مدريد أبرز الأندية التي تسعى لتدعيم صفوفها بالمهاجم الشاب.

لكن التقارير تشير إلى أن برشلونة قد يكون الأقرب لضمه، حيث ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية أن ريال مدريد قرر عدم الدخول في أي مزاد مع الأطراف الأخرى لضم هالاند.

ويبدو من هذا التقرير أن الريال يركز جهوده على ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

لكن صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية، ذكرت اليوم الأحد أن ريال مدريد مستعد لتمويل صفقة بقيمة 292 مليون جنيه إسترليني (نحو 300 مليون دولار) للفوز بصفقتي هالاند ومبابي معا.

ويمكن الربط بين التقريرين بأن الريال يريد ضم هالاند بالفعل ولكنه لا يفضل الدخول في مزاد لرفع سعره بشكل مبالغ فيه.

When Haaland unleashed this volley in Norway training 🤯 Who wants to see this man in the Premier League? 🙌 pic.twitter.com/WO58p25W2N — Soccer AM (@SoccerAM) January 13, 2022

دورتموند يرد على هالاند

وقال كيل لبرنامج "دوبل باس" بشبكة "سبورت1" إنه لا يوجد إنذار ولا موعد نهائي "لا نضعه تحت ضغط ليتخذ قراره الأسابيع المقبلة".

ومع ذلك، أكد مدير الكرة أنه متفاجئ بعض الشيء من تصريحات هالاند للتلفزيون النرويجي عقب الفوز 5-1 على فرايبورغ أمس الأول الجمعة.

وقال هالاند الذي يبلغ من العمر 21 عاما "النادي بدأ يضغط علي لاتخاذ القرار" بشأن مستقبله الذي قد يشهد رحيله عن الفريق الصيف المقبل.

ويمتد عقد اللاعب مع دورتموند حتى 2024، إلا أن تقارير ذكرت أن الشرط الجزائي في عقده يسمح له بالرحيل عقب نهاية الموسم مقابل 75 مليون يورو (86 مليون دولار).

وذكرت تقارير أن المحادثات الأولى، بين دورتموند ووكيله مينو رايولا، ستنعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، ويريد النادي توضيحا بحلول مارس/آذار المقبل.

وقال كيل إن موقف النادي أيضا يجب أن يتم فهمه، مضيفا "لأنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، يجب أن يكون هناك تأكيد للتخطيط من نقطة محددة".

وأضاف "كيف يمكنني تطوير خطط فريقي بدون ذلك، كيف سنبدل هالاند، إذا لم نحصل على إشارة حتى وقت ما بشأن ما إذا كان اللاعب يريد البقاء من عدمه؟ هذا أمر مشروع، وهذا احترافي للغاية".

ويحتل دورتموند المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط خلف بايرن ميونخ، وقد وصل دور الـ 16 بكأس ألمانيا للدفاع عن لقبه، كما أنه من بين الفرق المرشحة للفوز بالدوري الأوروبي بعد خروجه من دوري أبطال القارة من دور المجموعات.

وعند سؤاله عن اللحظة المثالية لاتخاذ قراره، أجاب هالاند "ليس الآن".

وختم بقوله "نحن وسط فترة صعبة في ظل وجود العديد من المباريات. أريد أن أركز. هذا عندما أكون في أفضل حالاتي. وليس عندما يكون لدي عدة أشياء في ذهني".