بوروسيا دورتموند يفند ادعاءات هالاند وريال مدريد يرفض الدخول في مزاد مع برشلونة لضمه

رفض سيباستيان كيل، مدير الكرة في نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، ادعاءات نجم الفريق إرلينغ هالاند بأنهم يضغطون على اللاعب النرويجي الذي يرغب أكثر من ناد في ضمه لاتخاذ قرار سريع بشأن مستقبله.

وسيكون هالاند، الذي سجل 78 هدفا في 77 مباراة مع دورتموند منذ انتقاله إليه في يناير/كانون الثاني 2020، موضع ترحيب تقريبا في كل الأندية الأوروبية الكبرى، رغم أن عددا قليلا من الأندية الأوروبية لديها القدرة المالية للتعاقد معه.

ويعد برشلونة وريال مدريد أبرز الأندية التي تسعى لتدعيم صفوفها بالمهاجم الشاب.

لكن التقارير تشير إلى أن برشلونة قد يكون الأقرب لضمه، حيث ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية أن ريال مدريد قرر عدم الدخول في أي مزاد مع الأطراف الأخرى لضم هالاند.

ويبدو من هذا التقرير أن الريال يركز جهوده على ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

لكن صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية، ذكرت اليوم الأحد أن ريال مدريد مستعد لتمويل صفقة بقيمة 292 مليون جنيه إسترليني (نحو 300 مليون دولار) للفوز بصفقتي هالاند ومبابي معا.

ويمكن الربط بين التقريرين بأن الريال يريد ضم هالاند بالفعل ولكنه لا يفضل الدخول في مزاد لرفع سعره بشكل مبالغ فيه.

