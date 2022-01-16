بالفيديو- هذا ما حدث في "ديربي الأندلس" بين ريال بيتيس وإشبيلية بكأس ملك إسبانيا

اضطر الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا إلى إلغاء مباراة ريال بيتيس مع ضيفه إشبيلية في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمس السبت بسبب شغب الجماهير، وذلك عقب إصابة لاعب إشبيلية خوان جوردان بمقذوف ألقته الجماهير.

وتقدم أليخاندرو جوميز بهدف للضيوف (35)، لكن نبيل فقير أدرك التعادل لبيتيس بعد 4 دقائق فقط.

هدف اليوم و قد يكون هدف الاسبوع و الشهر .. نبيل فقير بمرمى اشبيلية 👏😍 pic.twitter.com/EQ5Bj9toAq — معاذ 🇸🇦 (@Moath) January 15, 2022

وفي الوقت الذي احتفل فيه لاعبو بيتيس بالهدف تعرض جوردان لاعب وسط إشبيلية لإصابة في الرأس بعد إلقاء مقذوف من قبل الجماهير.

⚠️ ثريد | تفاصيل إيقاف ديربي إشبيلية وبيتيس: • مشجع يضرب لاعب

• اتهامات خطيرة تطال لوبيتيغي

• تلاعب واعتراضات

• بيانات رسمية وأكثر pic.twitter.com/xILxT3eAW2 — Sir. Khaled (@Sir7Khaled) January 16, 2022

وأسرع الجهاز الطبي لبيتيس إلى أرض الملعب لعلاج جوردان الذي وقف بعد علاجه، في الوقت الذي غادر فيه الحكم بينغوتيسيا أرض الملعب رفقة جميع اللاعبين، وذلك عقب تقدم إشبيلية ومديره الفني جوليان لوبتيغي بشكوى.

وأوضح اتحاد الكرة الإسباني بعد ذلك أن المباراة أوقفت، وأضاف أنه "يدين أي تصرف عنيف داخل الملعب". ولم يعلن الاتحاد موعد وتوقيت استكمال المباراة.

🎥 لحظة رمي القطعة الحديدية على رأس لاعب إشبيلية خوان جوردان.

pic.twitter.com/yeTytZRj6o — Sir. Khaled (@Sir7Khaled) January 16, 2022

ويشتهر ديربي إشبيلية بأنه من أكثر المباريات سخونة في إسبانيا؛ ففي عام 2007 تعرض المدرب السابق لإشبيلية، خواندي راموس، للإغماء عقب إصابته بزجاجة ألقيت عليه من أحد مشجعي بيتيس.