كرة قدم

بالفيديو- هذا ما حدث في "ديربي الأندلس" بين ريال بيتيس وإشبيلية بكأس ملك إسبانيا

Sevilla's Spanish midfielder Joan Jordan Moreno (C) lies on the pitch after being hit by an object thrown from the tribunes during the Spanish Copa del Rey (King's Cup) round of 16 first leg football match between Real Betis and Sevilla FC at the Benito Villamarin stadium in Seville on January 15, 2022. - The Copa del Rey match between rivals Sevilla and Real Betis was stopped after Sevilla's Joan Jordan was struck on the head by an object thrown from the crowd. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
لم يعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد وتوقيت استكمال المباراة (الفرنسية)
16/1/2022

اضطر الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا إلى إلغاء مباراة ريال بيتيس مع ضيفه إشبيلية في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمس السبت بسبب شغب الجماهير، وذلك عقب إصابة لاعب إشبيلية خوان جوردان بمقذوف ألقته الجماهير.

وتقدم أليخاندرو جوميز بهدف للضيوف (35)، لكن نبيل فقير أدرك التعادل لبيتيس بعد 4 دقائق فقط.

وفي الوقت الذي احتفل فيه لاعبو بيتيس بالهدف تعرض جوردان لاعب وسط إشبيلية لإصابة في الرأس بعد إلقاء مقذوف من قبل الجماهير.

وأسرع الجهاز الطبي لبيتيس إلى أرض الملعب لعلاج جوردان الذي وقف بعد علاجه، في الوقت الذي غادر فيه الحكم بينغوتيسيا أرض الملعب رفقة جميع اللاعبين، وذلك عقب تقدم إشبيلية ومديره الفني جوليان لوبتيغي بشكوى.

وأوضح اتحاد الكرة الإسباني بعد ذلك أن المباراة أوقفت، وأضاف أنه "يدين أي تصرف عنيف داخل الملعب". ولم يعلن الاتحاد موعد وتوقيت استكمال المباراة.

ويشتهر ديربي إشبيلية بأنه من أكثر المباريات سخونة في إسبانيا؛ ففي عام 2007 تعرض المدرب السابق لإشبيلية، خواندي راموس، للإغماء عقب إصابته بزجاجة ألقيت عليه من أحد مشجعي بيتيس.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات