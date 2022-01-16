باريس سان جيرمان يفوز في غياب ميسي ويعيد الفارق إلى 11 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي

تجاوز باريس سان جيرمان بداية مهتزة ليبتعد مجددا بفارق 11 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد أن منحه هدفان من كليان مبابي وتيلو كيرير الفوز 2-صفر على "ستاد بريست" السبت.

وهز مبابي وكيرير الشباك بواقع هدف في كل شوط ليرفع فريق العاصمة رصيده إلى 50 نقطة من 21 مباراة بعد يوم واحد من فوز نيس صاحب المركز الثاني 2-1 على نانت.

وبهذه النتيجة بقي بريست في المركز 13 ولديه 25 نقطة.

وسيتساوى أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثالث في رصيد 39 نقطة مع نيس إذا هزم ليل حامل اللقب باستاد فيلودروم اليوم الأحد.

ويحتل ريسنغ لانس المركز الرابع برصيد 33 نقطة بعد أن قاده هدف سيكو فوفانا في الوقت المحتسب بدل الضائع للفوز 2-1 على مضيفه سانت إيتيين متذيل الترتيب في وقت سابق من السبت.

وفي ملعب بارك دي برينس، افتقد باريس سان جيرمان ليونيل ميسي الذي ما زال يتعافى من إصابته بكوفيد-19، وتعين عليه التعايش مع غياب الحارس كيلور نافاس في اللحظات الأخيرة عقب إصابته أيضا بفيروس كورونا.

وفاز باريس سان جيرمان بمبارياته الثماني السابقة في الدوري ضد بريست، لكن الفريق الزائر بدأ بقوة وتدخل الحارس جيانلويجي دوناروما بطريقة رائعة ليحرم إرفين كاردونا من التسجيل مبكرا.

وسدد بريست، الذي كان يسعى لتحقيق فوزه الأول في الدرجة الأولى منذ 1985 على باريس سان جيرمان، 3 كرات على المرمى في أول 20 دقيقة.

لكن مبابي هو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 32 بتسديدة منخفضة من 16 مترا، محرزا هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم بعدما زاد باريس سان جيرمان من ضغطه.

واقترب ماركو فيراتي من مضاعفة النتيجة بعد 3 دقائق من الشوط الثاني لكن تسديدته اصطدمت بالقائم.

ونجح الألماني الدولي كيرير في مضاعفة النتيجة أخيرا بالدقيقة 53 عندما وضع الكرة في الشباك عقب تمريرة من نونو منديز.

وأتيحت فرص أخرى لصالح كيرير ومبابي، الذي حصل على إنذار عقب مشادة مع هوجو ماجنيتي في الشوط الأول، لكن فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو كان قد حسم بالفعل انتصاره بسهولة.