الفار يؤجل تأهل مالي لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية ويمنح غامبيا تعادلا مثيرا

حرم حكم الفيديو المساعد (فار) منتخب مالي من اللحاق بقافلة المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون، إثر تعادله 1-1 مع نظيره الغامبي اليوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة.

ورفع منتخب مالي رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع غامبيا في صدارة المجموعة، ولم يضمن أي منهما حتى الآن التأهل لثمن نهائي البطولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما بين الفريقين حتى الدقيقة 79، التي شهدت هدف التقدم الذي سجله إبراهيما كوني لمالي من ضربة جزاء، ثم شهدت الدقيقة 90 هدف التعادل لغامبيا من ضربة جزاء أخرى سجلها موسى بارو.

والتقى الفريقان اليوم للمرة الأولى في بطولات كأس الأمم الأفريقية نظرا لكونها المشاركة الأولى على الإطلاق لغامبيا في البطولة القارية.

وكان كل من الفريقين حقق الفوز في الجولة الأولى بالنتيجة نفسها 1-صفر؛ حيث فازت غامبيا على موريتانيا، وفازت مالي على تونس في مباراة مثيرة للجدل.

ولم يبد منتخب غامبيا أي رهبة في مواجهة نظيره المالي العريق صاحب الصولات والجولات على الساحة الأفريقية، حيث قدم الفريقان عرضا جيدا في الشوط الأول، كان فيه منتخب مالي الأكثر استحواذا على الكرة، وكانت أخطر فرصتين في هذا الشوط لمنتخب غامبيا من تسديدتين قويتين عبر الضربات الحرة وارتدت الأولى من العارضة والثانية من القائم.

وفي الشوط الثاني، كثف منتخب مالي محاولاته الهجومية وتراجع أداء غامبيا نسبيا عن الشوط الأول حيث اكتفى الفريق بالجانب الدفاعي معظم الوقت.

ومنح نظام حكم الفيديو المساعد الأمل لمنتخب مالي في الفوز بالمباراة إثر احتساب الحكم ضربة جزاء بعد مراجعة "الفار"، ولكنه اضطر بعدها بدقائق إلى مراجعة النظام نفسه ليمنح منتخب غامبيا ضربة جزاء أيضا جاء منها هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.