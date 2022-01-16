كرة قدم

خليفة بيكهام يسجل هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة بعيدة المدى في البريميرليغ

Wolverhampton Wanderers v Southampton - Premier League
وورد براوس يتأهب لتسديد الركلة الحرة المباشرة التي سجل منها هدفه الرائع (غيتي)
16/1/2022

تغنى نادي ساوثهامبتون بالهدف الرائع الذي سجله أمس السبت لاعبه الإنجليزي جيمس وورد براوس من ركلة حرة مباشرة من مسافة 32 مترا، في شباك مضيفه وولفرهامبتون، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر ساوثهامبتون -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم الأحد- مقطع فيديو للهدف الذي سجله قائد الفريق وورد براوس، مكتفيا بالتعليق عليه قائلا "الأفضل في العالم".

وبهدفه الذي أحرزه أمس، يصبح وورد براوس في المركز الثاني كأكثر اللاعبين تسجيلا للركلات الحرة المباشرة في البريميرليغ بـ12 هدفا، خلف المتصدر النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام (18 هدفا)، حتى إن البعض يعتبره خليفته.

وأشاد عدد كبير من الصحفيين وبعض اللاعبين الإنجليز السابقين -عبر حساباتهم الشخصية على موقع تويتر- بالهدف المميز الذي أحرزه قائد ساوثهامبتون، رغم أن فريقه خسر في المباراة بنتيجة 3-1، إلا أن هدف وورد باوس خطف الأنظار في اللقاء.

وقال الصحفي الرياضي البريطاني جيمي وير "وورد براوس هو أعظم منفذ للركلات الحرة في تاريخ كرة القدم. هناك، قلت ذلك".

بدوره، عبّر اللاعب الإنجليزي السابق فابريس موامبا عن دهشته من جمال الهدف، قائلا في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "يا له من هدف جيمس وارد براوس"، متسائلا "هل هو أفضل منفذ للركلات الحرة في العالم؟".

أما ديفيد تومبسون جيمس -لاعب ليفربول السابق- فكتب في تغريدة "وورد براوس هو أكثر مسدد للكرة الميتة فتكا رأيته منذ 20 عاما، لكن معدل عمله كان مذهلا"، فيما وصف أحد الصحفيين الرياضيين الركلات الحرة التي ينفذها قائد ساوثهامبتون بأنها "ليست أقل من فن".

المصدر : وكالة سند