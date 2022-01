تغنى نادي ساوثهامبتون بالهدف الرائع الذي سجله أمس السبت لاعبه الإنجليزي جيمس وورد براوس من ركلة حرة مباشرة من مسافة 32 مترا، في شباك مضيفه وولفرهامبتون، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر ساوثهامبتون -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم الأحد- مقطع فيديو للهدف الذي سجله قائد الفريق وورد براوس، مكتفيا بالتعليق عليه قائلا "الأفضل في العالم".

Best in the world.

وبهدفه الذي أحرزه أمس، يصبح وورد براوس في المركز الثاني كأكثر اللاعبين تسجيلا للركلات الحرة المباشرة في البريميرليغ بـ12 هدفا، خلف المتصدر النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام (18 هدفا)، حتى إن البعض يعتبره خليفته.

Only 𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱 𝗕𝗲𝗰𝗸𝗵𝗮𝗺 has scored more direct free kicks in the Premier League than James Ward-Prowse 🤯

وأشاد عدد كبير من الصحفيين وبعض اللاعبين الإنجليز السابقين -عبر حساباتهم الشخصية على موقع تويتر- بالهدف المميز الذي أحرزه قائد ساوثهامبتون، رغم أن فريقه خسر في المباراة بنتيجة 3-1، إلا أن هدف وورد باوس خطف الأنظار في اللقاء.

وقال الصحفي الرياضي البريطاني جيمي وير "وورد براوس هو أعظم منفذ للركلات الحرة في تاريخ كرة القدم. هناك، قلت ذلك".

James Ward-Prowse is the greatest free-kick taker in the history of football. There, I said it.

بدوره، عبّر اللاعب الإنجليزي السابق فابريس موامبا عن دهشته من جمال الهدف، قائلا في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "يا له من هدف جيمس وارد براوس"، متسائلا "هل هو أفضل منفذ للركلات الحرة في العالم؟".

What a goal by James Ward Prowse. Is James Ward Prowse the best free-kick taker in the world?

أما ديفيد تومبسون جيمس -لاعب ليفربول السابق- فكتب في تغريدة "وورد براوس هو أكثر مسدد للكرة الميتة فتكا رأيته منذ 20 عاما، لكن معدل عمله كان مذهلا"، فيما وصف أحد الصحفيين الرياضيين الركلات الحرة التي ينفذها قائد ساوثهامبتون بأنها "ليست أقل من فن".

James Ward Prowse is the most lethal dead ball taker I’ve seen 20 years but his work rate is phenomenal aswel ❤️🔥

One of the best free kick takers in world football 🎯👏 https://t.co/KlJ2S8clA8

James Ward-Prowse scores his 12th Premier League free-kick and it might be the best yet – unbelievable hit from 30 yards, blasted it

James Ward-Prowse’s free kicks are nothing less than art

Crazy that James Ward Prowse has now scored the 2nd most direct free kicks in PL history 🎯

GOALLLLLL! James Ward-Prowse with one of the best free kicks you will ever see.

Instead of curling it, he smashes it from distance straight into the top corner. What a goal! #Wolves 2-1 #SaintsFC #WOLSOU pic.twitter.com/TTiPjkAASi

— Joe Prince-Wright (@JPW_NBCSports) January 15, 2022