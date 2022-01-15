اعترف الهداف النرويجي إرلينغ هالاند بتعرضه لضغوط من نادي بوروسيا دورتموند من أجل الفصل في مستقبله، في وقت تحدثت تقارير فرنسية عن عرض جديد من باريس سان جيرمان قد يقنع كيليان مبابي بالتجديد.

وقال هالاند الذي سجل هدفين في فوز دورتموند 5-1 على فرايبورغ بالدوري الألماني أمس الجمعة، "اخترت عدم الحديث في آخر 6 شهور احتراما لدورتموند، لكن الآن النادي بدأ في الضغط عليّ لاتخاذ قرار".

وأضاف في تصريحات لمحطة فيابلاي التلفزيونية النرويجية "كل ما أريد فعله هو لعب كرة القدم. لكنهم يضغطون علي بشأن مستقبلي، لذلك هذا يعني أنني يجب أن أتخذ قرارا قريبا. هذا ما يريدونه (دورتموند). هذا يعني أنه ستحدث أشياء الآن".

وأضاف هالاند الذي يستمر عقده مع النادي الألماني حتى 2024، أنه يفضل التركيز على كرة القدم بدلا من تشتيت انتباهه بالحديث عن مستقبله قبل خوض العديد من المباريات مع دورتموند الذي يتأخر بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونخ متصدر الدوري.

وقال هالاند "نحن في وسط فترة صعبة تشهد العديد من المباريات. لقد قلت من البداية إنني أريد التركيز على كرة القدم، لأن هذا يجعلني في أفضل حالاتي. لكنني لا أستطيع فعل ذلك الآن".

ويعتبر هالاند هدفا لعدد من الأندية الكبرى في العالم، وفي مقدمتها برشلونة وريال مدريد إلى جانب مانشستر سيتي، وأكدت تقارير سابقة أن الهداف النرويجي يرغب في الانتقال إلى الدوري الإسباني.

من جانب آخر، نقلت وسائل إعلام فرنسية تقارير تؤكد استمرار المفاوضات بين نادي باريس سان جيرمان والنجم الشاب كيليان مبابي، مع اقتراب نهاية عقد اللاعب في ختام الموسم الحالي.

وأوضحت تلك المصادر أن النادي الفرنسي عرض على مبابي التجديد لفترة قصيرة، مع رفع الراتب السنوي ليكون أعلى اللاعبين أجرا في الفريق.

ويرفض مبابي الحديث عن مستقبله حاليا، وأكد أنه يركز على استكمال الموسم مع باريس سان جيرمان قبل اتخاذ قرار في نهاية الموسم.

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، وكررت الصحف المقربة من النادي الملكي الحديث عن اتفاق مبدئي مع اللاعب للانتقال إلى مدريد بداية من الموسم المقبل.

وتحدثت تلك الصحف عن قدرة ريال مدريد على التعاقد مع مبابي وهالاند في سوق الانتقالات المقبلة.