تأهلت نيجيريا إلى الدور ثمن النهائي بكأس الأمم الأفريقية بعدما استغلت 3 أخطاء دفاعية، لتفوز 3-1 على السودان في المجموعة الرابعة اليوم السبت.

وتتصدر نيجيريا المجموعة بـ6 نقاط، إذ سبق لها الفوز 1-0 على مصر في أول مباراة.

وتوقف رصيد السودان عند نقطة واحدة من مباراتين، بعد التعادل بدون أهداف مع غينيا بيساو، وأصبح بحاجة للفوز على مصر في آخر مباراة للحفاظ على آماله في التأهل.

ومنح صمويل تشوكويزي التقدم لنيجيريا بعد 3 دقائق فقط، وأضاف تايو أونيي الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول.

وجعل موزيس سايمون النتيجة 3-0 بعد 36 ثانية من الاستراحة فيما سجل والي الدين خضر هدف السودان من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وفي وقت لاحق من اليوم تلعب مصر ضد غينيا بيساو.