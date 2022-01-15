نيجيريا تفوز على السودان بالأخطاء الدفاعية وتتأهل لثمن نهائي الأمم الأفريقية
تأهلت نيجيريا إلى الدور ثمن النهائي بكأس الأمم الأفريقية بعدما استغلت 3 أخطاء دفاعية، لتفوز 3-1 على السودان في المجموعة الرابعة اليوم السبت.
وتتصدر نيجيريا المجموعة بـ6 نقاط، إذ سبق لها الفوز 1-0 على مصر في أول مباراة.
وتوقف رصيد السودان عند نقطة واحدة من مباراتين، بعد التعادل بدون أهداف مع غينيا بيساو، وأصبح بحاجة للفوز على مصر في آخر مباراة للحفاظ على آماله في التأهل.
ملخص المباراة: 🇳🇬 3-1 🇸🇩
نيجيريا تلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ16 من #كأس_الأمم_الإفريقية2021 بثلاثية في شباك السودان 🔝
#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | #GABGHA | @Football2Gether pic.twitter.com/82bVjpoHFf
— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 15, 2022
ومنح صمويل تشوكويزي التقدم لنيجيريا بعد 3 دقائق فقط، وأضاف تايو أونيي الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول.
وجعل موزيس سايمون النتيجة 3-0 بعد 36 ثانية من الاستراحة فيما سجل والي الدين خضر هدف السودان من ركلة جزاء في الدقيقة 70.
وفي وقت لاحق من اليوم تلعب مصر ضد غينيا بيساو.