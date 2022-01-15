أحرز كيفن دي بروين هدفا بتسديدة رائعة في الشوط الثاني ليقود مانشستر سيتي المتصدر للفوز 1-صفر على تشلسي، ويقطع خطوة مهمة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، بعدما وسع الفارق إلى 13 نقطة.

وتوغل دي بروين بالكرة وأطلق تسديدة قوية داخل مرمى ناديه السابق في الدقيقة 70، ليعزز سيتي تصدره للمسابقة برصيد 56 نقطة من 22 مباراة بينما يملك تشلسي 43 نقطة من العدد ذاته.

🥅 كيفين دي بروين بهدف رائع من خارج منطقة الجزاء يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #مانشستر_سيتي_تشيلسي #PremierLeague pic.twitter.com/y4JYX5b9ya — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2022

ويأتي ليفربول ثالثا برصيد 42 نقطة لكنه يملك مباراتين إضافيتين منها واحدة ضد برنتفورد يوم الأحد.

وحقق سيتي بذلك فوزه 12 على التوالي في الدوري، وتحقق الانتصار عن جدارة بعدما هيمن على الاستحواذ على الكرة فترات طويلة.

لكن تشلسي قدم عرضا محبطا ولم يفعل الكثير سواء قبل الهدف، أو حتى بعد التأخر بهدف دي بروين.

وحدثت مفاجأة في كل تشكيلة، حيث أراح بيب غوارديولا مدرب سيتي مدافعه الأساسي روبن دياز، وفعل توماس توخيل مدرب تشيلسي الأمر ذاته مع لاعب الوسط المؤثر ميسون ماونت قبل إشراكه قرب النهاية.

ولم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص، وكانت أخطر فرصة عندما قطع دي بروين الكرة من ماتيو كوفاتشيتش عند حافة منطقة الجزاء، ووصلت إلى جاك غريليش في وضع انفراد تام، لكنه سدد كرة حولها الحارس كيبا أريزابالاغا بقدمه إلى ركلة ركنية.

وجاءت أخطر محاولة من تشلسي في وقت مبكر من الشوط الثاني بعد تمريرة كوفاتشيتش إلى روميلو لوكاكو لكن إيدرسون حارس سيتي تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الفرصة.

لوكاكو يتابع الكرة التي سددها وأنقذها إيدرسون حارس سيتي (غيتي)

وجاء الهدف الوحيد بجهد فردي رائع، حيث توغل دي بروين وصمد من تدخل قوي من نجولو كانتي، أثناء الانطلاق بالكرة بمهارة، وتفوق على أريزابالاغا حارس تشلسي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وكان بوسع فيل فودن لاعب سيتي إضافة الهدف الثاني قبل ست دقائق من النهاية لكنه أطلق تسديدة قوية من مدى قريب خارج المرمى تماما.

وقال دي بروين "دائما ما تكون المباراة صعبة أمام هذا المنافس، حيث يلعب بتكتل دفاعي ويعرف ما يفعله ويجب علينا التحلي بالصبر. قدمنا الأداء الذي نريده، وفعلنا ما يجب علينا فعله".

وكان تشلسي قد تفوق على سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكن فريق المدرب بيب غوارديولا فاز هذا الموسم ذهابا وإياب في الدوري الممتاز، بعدما انتصر بهدف في ستامفورد بريدج في سبتمبر/ أيلول الماضي.