أحرز روبرت ليفاندوفسكي 3 أهداف ليصل إلى 300 هدف بالدوري الألماني لكرة القدم، بعد قيادته بايرن ميونخ للفوز 4-صفر على مضيفه كولونيا اليوم السبت، واستعادة الصدارة بـ6 نقاط عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند.

وهز ليفاندوفسكي، متصدر قائمة هدافي الدوري، الشباك عقب تمريرة من توماس مولر بعد 9 دقائق، ليحقق بايرن رقما قياسيا بالتسجيل في 66 مباراة متتالية بالدوري.

وبعد فوز بروسيا دورتموند 5-1 على ضيفه فرايبورغ أمس الجمعة وتقليصه الفارق إلى 3 نقاط كان بايرن عازما على ضمان الانتصار سريعا.

وأضاف كورنتين توليسو الهدف الثاني بعد تعاون رائع مع مولر، ليسدد كرة قوية في الزاوية العليا في الدقيقة الـ25.

وحاول كولونيا، الفائز في آخر 3 مباريات في الدوري، العودة لكن الحكم ألغى هدف مارك أوت عند مرور نصف ساعة بداعي التسلل.

وحسم ليفاندوفسكي المواجهة في الدقيقة 60 عندما سدد الكرة من فوق مارفين شفابه حارس كولونيا ليجعل النتيجة 3-صفر.

وأضاف المهاجم البولندي البالغ 33 عاما هدفه الـ23 في الدوري هذا الموسم ورقم 300 في مسيرته بالمسابقة، فقد سبق له اللعب مع دورتموند، من مدى قريب بعد تمريرة ليروي ساني في الدقيقة 72.

ويحتل ليفاندوفسكي المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري عبر العصور خلف الراحل جيرد مولر أسطورة بايرن الذي أحرز 365 هدفا.

بايرن الساعي للقبه العاشر على التوالي يملك 46 نقطة من 19 مباراة مقابل 40 نقطة لدورتموند صاحب المركز الثاني في الترتيب.

وفي بقية مباريات الجولة فاز لايبزغ على مضيفه شتوتغارت 2-صفر، ويونيون برلين على ضيفه هوفنهايم 2-1، وماينز على ضيفه بوخوم 1-صفر، وتعادل فولفسبورغ سلبيا مع ضيفه هيرتا برلين.