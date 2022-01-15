كرة قدم

عمره 14 عاما فقط.. ناد أميركي يتعاقد مع أصغر لاعب في تاريخ دوري المحترفين

Axel Kei a los 14 años con 15 días firma con el equipo profesional de @realsaltlake #MLS Es el jugador más joven en la historia de la @MLS A sus 13 años ya había firmado con el equipo @RealMonarchs de la segunda división A los 13 fue el goleador nacional de la Sub15 المصدر: مواقع التواصل الرابط: https://twitter.com/alonso_inca/status/1482115651514908674
كي بقميص فريقه ريال سالت ليك (مواقع التواصل)
15/1/2022

أعلن نادي ريال سالت ليك توقعيه مع أصغر لاعب في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) بعقد لمدة عامين.

وقال ريال سالت ليك، في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، أمس الجمعة، إنه وقع مع المهاجم أكسل كي، من أكاديمية النادي، بعمر 14 عاما و15 يوما فقط، كأصغر لاعب على الإطلاق يوقع مع فريق في الدوري الأميركي للمحترفين.

وأوضح النادي أن كي تجاوز بهذا العمر الرقم القياسي الذي سجله سابقا اللاعب فريدي أدو لمدة 18 عامًا، بفارق 153 يومًا.

وأصبح كي، بداية الموسم الحالي، ثاني أصغر لاعب في تاريخ كرة القدم يشارك في مباراة رسمية على المستوى الاحترافي، بعد الناشئ البوليفي بالديفييسو.

والآن أصبح أصغر لاعب محترف بعقد احترافي مع الفريق الأول في العالم.

وتحدث إليوت فال، المدير العام لريال سولت ليك، عن أسباب تعاقد النادي مع اللاعب، قائلا "على مدار العام الماضي، أثبت أكسل أنه أحد أفضل المهاجمين المحتملين في البلاد، ونزعته الهجومية أمام المرمى تتجاوز سنواته بكثير، وإلى جانب نشاطه الرياضي النخبوي فإنه يتوقع أن يصبح قوة لتسجيل الأهداف في دورينا في السنوات القادمة".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند