أعلن نادي ريال سالت ليك توقعيه مع أصغر لاعب في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) بعقد لمدة عامين.

وقال ريال سالت ليك، في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، أمس الجمعة، إنه وقع مع المهاجم أكسل كي، من أكاديمية النادي، بعمر 14 عاما و15 يوما فقط، كأصغر لاعب على الإطلاق يوقع مع فريق في الدوري الأميركي للمحترفين.

وأوضح النادي أن كي تجاوز بهذا العمر الرقم القياسي الذي سجله سابقا اللاعب فريدي أدو لمدة 18 عامًا، بفارق 153 يومًا.

We told you to pay attention to Axel Kei 🌟 This goal was the second of his hat-trick for @RSLAcademy today pic.twitter.com/7raXIvtIWO — MLS NEXT (@MLSNEXT) June 27, 2021

وأصبح كي، بداية الموسم الحالي، ثاني أصغر لاعب في تاريخ كرة القدم يشارك في مباراة رسمية على المستوى الاحترافي، بعد الناشئ البوليفي بالديفييسو.

والآن أصبح أصغر لاعب محترف بعقد احترافي مع الفريق الأول في العالم.

وتحدث إليوت فال، المدير العام لريال سولت ليك، عن أسباب تعاقد النادي مع اللاعب، قائلا "على مدار العام الماضي، أثبت أكسل أنه أحد أفضل المهاجمين المحتملين في البلاد، ونزعته الهجومية أمام المرمى تتجاوز سنواته بكثير، وإلى جانب نشاطه الرياضي النخبوي فإنه يتوقع أن يصبح قوة لتسجيل الأهداف في دورينا في السنوات القادمة".