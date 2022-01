أعلن نادي ريال سالت ليك توقعيه مع أصغر لاعب في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) بعقد لمدة عامين.

وقال ريال سالت ليك، في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، أمس الجمعة، إنه وقع مع المهاجم أكسل كي، من أكاديمية النادي، بعمر 14 عاما و15 يوما فقط، كأصغر لاعب على الإطلاق يوقع مع فريق في الدوري الأميركي للمحترفين.

وأوضح النادي أن كي تجاوز بهذا العمر الرقم القياسي الذي سجله سابقا اللاعب فريدي أدو لمدة 18 عامًا، بفارق 153 يومًا.

