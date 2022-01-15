انتقد نجم منتخب السنغال ساديو ماني ظروف تنظيم كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، واشتكى من غياب العدل بين جميع المنتخبات المشاركة.

وتحدث ماني بعد تعادل السنغال أمس الجمعة سلبيا أمام غينيا (0-0) في الجولة الثانية للمجموعة الثانية، وانتقد جدول المباريات بسبب خوض السنغال المباراة الثانية على التوالي في الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي.

وقال لاعب ليفربول "ليس بالأمر السهل. من المؤسف أن نلعب مرتين على التوالي في الواحدة ظهرا، في حين أن بعض المنتخبات لم تلعب في هذا الوقت".

وعبر ماني عن عدم رضاه على وضعية الملعب الذي احتضن مباراة أمس، وقال "أرضية الميدان كانت جافة ولم تتوفر المياه لرش الأرضية قبل المباراة".

Sadio MANÉ en colère contre la programmation : « Ce n’est pas équitable ! C’est malheureux » pic.twitter.com/dQHXos2zzx — emedia Sénégal (@emediasn) January 14, 2022

وأكد أن هذه الظروف لا تشكل عذرا لمنتخبه الذي لم يقدم الأداء المتوقع، رغم دخوله المنافسة وهو من أبرز المرشحين للتتويج باللقب بعد وصوله إلى المباراة النهائية في النسخة السابقة.

وأضاف الهداف السنغالي "هذا ليس عذرا، هناك أشياء يجب تحسينها، إنها فترة صعبة بالنسبة لنا ونحن نلعب بالوسائل المتوفرة لدينا. لم تكن أفضل مباراة لنا، نحن ندرك ذلك. الآن، نريد أن ننسى هذه المباراة ونفكر في المرحلة المقبلة".

ويتقاسم منتخب السنغال صدارة المجموعة الثانية رفقة غينيا الاستوائية برصيد 4 نقاط، وسيواجه في الجولة الختامية الثلاثاء المقبل منتخب مالاوي.