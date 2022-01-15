اندلعت مشادات واشتباكات قوية بين لاعبي منتخبي غانا والغابون عقب صافرة نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمس الجمعة.

وضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، في بطولة أمم أفريقيا الجارية في الكاميرون، اندلعت مشادة بين قائد المنتخب الغاني أندريه أيو ومدرب منتخب الغابون باتريس نوفو، قبل أن تتوتر الأجواء أكثر مع حدوث مناوشات بين اللاعبين.

وقال أيو في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" بعد نهاية المباراة إن انفعاله كان بسبب لقطة هدف التعادل الذي جاء بعد رمية تماس كان من المفترض أن يعيد الغابونيون من خلالها الكرة للغانيين الذين أوقفوا اللعب لعلاج لاعب مصاب، غير أن الغابونيين واصلوا اللعب في لقطة تخالف قواعد الروح الرياضية وتناسب "الفرق الصغيرة"، بحسب قائد المنتخب الغاني.

وأشهر حكم المباراة الجزائري لحلو بن براهم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الغاني بنجامين تيتيه الذي غادر سريعا لغرف تغيير الملابس بعد توجيه لكمة لأحد لاعبي منتخب الغابون، غير أن حكام الفار تفطنوا له وأرشدوا الحكم لطرد اللاعب.

وسجل أندريه أيو، لاعب السد القطري، هدف المنتخب الغاني في الدقيقة 18 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية سكنت على يمين حارس منتخب الغابون.

وفي الشوط الثاني نجح منتخب الغابون في خطف التعادل، بعدما سجل جيم ألفينا هدف التعادل في الدقيقة 88، من تسديدة قوية سكنت يسار الحارس الغاني.

ورفع منتخب الغابون رصيده للنقطة الرابعة في وصافة ترتيب المجموعة الثالثة، خلف منتخب المغرب صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، وحصد منتخب غانا النقطة الأولى ليحتل المركز الثالث.