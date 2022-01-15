كرة قدم

أهداف هالاند تتجاوز عدد مبارياته مع دورتموند

Bundesliga - Borussia Dortmund v SC Freiburg
هالاند يحتفل بعد تسجيله الهدف الرابع لدورتموند (رويترز)
15/1/2022

تجاوز عدد أهداف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند عدد مبارياته مع نادي بوروسيا دورتموند، بعد تسجيله هدفين أمس الجمعة في المباراة التي لعبها ضد فرايبورغ بالدوري الألماني لكرة القدم.

وأصبح هالاند يمتلك برصيده 78 هدفا في 77 مباراة شارك فيها بقميص دورتموند منذ انضمامه إلى الفريق الألماني قبل عامين.

وقاد المهاجم النرويجي الشاب (21 عاما) دورتموند إلى فوز كبير على ضيفه فرايبورغ بنتيجة 5-1، مسجلا هدفين منهما، ليعزز مكانه في ترتيب هدافي البوندسليغا في المركز الثالث برصيد 15 هدفا، مبتعدا عن المتصدر روبرت ليفاندوفسكي بـ5 أهداف.

وتغنى بوروسيا دورتموند -عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر- بنجمه الهداف، مشيرا إلى أنه يملك صاروخا اسمه هالاند.

كما أشاد حساب البوندسليغا بالأداء المميز الذي يقدمه المهاجم النرويجي رفقه فريقه الألماني، وتسجيله الأهداف بشكل مستمر.

المصدر : وكالة سند