تجاوز عدد أهداف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند عدد مبارياته مع نادي بوروسيا دورتموند، بعد تسجيله هدفين أمس الجمعة في المباراة التي لعبها ضد فرايبورغ بالدوري الألماني لكرة القدم.

وأصبح هالاند يمتلك برصيده 78 هدفا في 77 مباراة شارك فيها بقميص دورتموند منذ انضمامه إلى الفريق الألماني قبل عامين.

Erling Haaland’s record for Dortmund: ◎ 77 games

◉ 78 goals Rediculous! 🤖 pic.twitter.com/0SM9LKNvIf — Squawka Football (@Squawka) January 14, 2022

وقاد المهاجم النرويجي الشاب (21 عاما) دورتموند إلى فوز كبير على ضيفه فرايبورغ بنتيجة 5-1، مسجلا هدفين منهما، ليعزز مكانه في ترتيب هدافي البوندسليغا في المركز الثالث برصيد 15 هدفا، مبتعدا عن المتصدر روبرت ليفاندوفسكي بـ5 أهداف.

📽️ A 5⃣⭐️ performance from @BlackYellow to start the weekend ‼️ Featuring one very unexpected first-half brace… 👀 pic.twitter.com/PMH69YAquS — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 14, 2022

وتغنى بوروسيا دورتموند -عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر- بنجمه الهداف، مشيرا إلى أنه يملك صاروخا اسمه هالاند.

كما أشاد حساب البوندسليغا بالأداء المميز الذي يقدمه المهاجم النرويجي رفقه فريقه الألماني، وتسجيله الأهداف بشكل مستمر.

Erling Haaland has still NEVER gone three games without scoring for @BlackYellow. 🤯 pic.twitter.com/MPL3qtjqg4 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 14, 2022