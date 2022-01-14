سجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفا في ظهوره الأول مع الاتحاد خلال الفوز 2-1 على الرائد، ليعزز صدارة فريقه الجديد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

وانضم حمد الله إلى الاتحاد بعد رحيله عن النصر عقب خلافات بين الطرفين، ويأمل مساعدة "العميد" في تحقيق اللقب بعد غياب أكثر من 10 سنوات.

افتتح حمد الله، هداف الدوري السعودي في موسمين متتاليين بين 2018 و2020، التسجيل من ضربة رأس عقب تمريرة برونو هنريكي العرضية بعد 21 دقيقة فقط.

د21’ عبدالرزاق حمدالله يفتتح التسجيل لـ #الاتحاد. ⚽🎥 شاهد الهدف 👇#الرائد_الاتحاد pic.twitter.com/K5ihM2sHTn — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 14, 2022

وأضاف رومارينيو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 85، قبل أن يقلص المغربي محمد فوزير الفارق للرائد بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

د85’ رومارينهو يضيف الهدف الثاني لـ #الاتحاد.

⚽🎥 شاهد الهدف 👇#الرائد_الاتحاد pic.twitter.com/y8tHHA27pR — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 14, 2022

🎥 هدف رائع سجّله "محمد فوزير" في شباك #الاتحاد 🤩👏. pic.twitter.com/9enKENt0SB — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 14, 2022

وبهذا الفوز السابع على التوالي رفع الاتحاد رصيده إلى 38 نقطة من 16 مباراة بفارق 6 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني الذي يواجه الاتفاق في وقت لاحق اليوم.

وتوقف رصيد الرائد عند 24 نقطة بالمركز السادس.