كرة قدم

عبد الرزاق حمد الله يسجل في ظهوره الأول ويعزز صدارة الاتحاد للدوري السعودي

حمد الله يحتفل بهدفه الأول مع الاتحاد مواقع التواصل الرابط: https://twitter.com/SPL/status/1481975195695038473
حمد الله يحتفل بهدفه الأول مع الاتحاد (مواقع التواصل)
14/1/2022

سجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفا في ظهوره الأول مع الاتحاد خلال الفوز 2-1 على الرائد، ليعزز صدارة فريقه الجديد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

وانضم حمد الله إلى الاتحاد بعد رحيله عن النصر عقب خلافات بين الطرفين، ويأمل مساعدة "العميد" في تحقيق اللقب بعد غياب أكثر من 10 سنوات.

افتتح حمد الله، هداف الدوري السعودي في موسمين متتاليين بين 2018 و2020، التسجيل من ضربة رأس عقب تمريرة برونو هنريكي العرضية بعد 21 دقيقة فقط.

وأضاف رومارينيو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 85، قبل أن يقلص المغربي محمد فوزير الفارق للرائد بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الفوز السابع على التوالي رفع الاتحاد رصيده إلى 38 نقطة من 16 مباراة بفارق 6 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني الذي يواجه الاتفاق في وقت لاحق اليوم.

وتوقف رصيد الرائد عند 24 نقطة بالمركز السادس.

المصدر : رويترز