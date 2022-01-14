بالفيديو.. حارس مرمى منتخب المغرب: لن أتحدث سوى بالعربية

رفض ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي لكرة القدم طلب الحديث بغير اللغة العربية، والذي قدمه منظم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب بلاده وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون.

وقال بونو -الذي أصر على إكمال حديثه بالعربية في المؤتمر الصحفي مع مدرب المنتخب وحيد خليلوزيتش "هذه مشكلتهم وليست مشكلتي".

موقف ياسين بونو في المؤتمر الصحفي قبيل لقاء جزر القمر يستحق التقدير🎩 أجاب باللغة الأم، اللغة العربية، فخرج المنسق مع بعض الصحافيين الحاضرين مطالبين بالتحدث بالإنجليزية أو الفرنسية، لعدم وجود مترجم من العربية. رفض قائلاً :" هذه مشكلتهم وليست مشكلتي ".pic.twitter.com/1NGtiZN72G — أحمد أبوقورة (@Ahmed_Aboqura) January 13, 2022

ويأتي رفض حارس فريق إشبيلية الإسباني، في ظل غياب ترجمة فورية من العربية إلى الإنجليزية أو الفرنسية.

مع العلم أن بونو يجيد التحدث باللغات الثلاث: الإسبانية والإنجليزية والفرنسية.

🎥 ياسين بونو حارس المغرب قام بالإجابة على أسئلة المؤتمر الصحفي باللغة العربية قبل أن يُقاطعه الصحفيّون بطلب أن يُجيب بالفرنسية أو الإنجليزية بسبب عدم وجود مترجم؛ ليرد بأن هذه مشكلتكم أنتم وليست مشكلتيpic.twitter.com/ibktr8u9Ck

💡 بونو يُجيد الحديث بالاسبانية والإنجليزية والفرنسية — نَص تكتيكي (@tactext) January 13, 2022

هذا وقد افتتح منتخب "أسود الأطلس" منافسات المجموعة الثالثة بالفوز على غانا، ليتقاسم بذلك الصدارة مع الغابون برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وتغلبت الغابون على نظيرتها جزر القمر بهدفٍ دون رد.

وتحتضن الكاميرون هذه البطولة الأفريقية بين 9 يناير/كانون الثاني الجاري و6 من الشهر المقبل.