كرة قدم

بالفيديو.. حارس مرمى منتخب المغرب: لن أتحدث سوى بالعربية

ياسين بونو حارس منتخب المغرب
بونو لمنظم المؤتمر الصحفي: هذه مشكلتكم وليست مشكلتي (مواقع التواصل)
14/1/2022

رفض ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي لكرة القدم طلب الحديث بغير اللغة العربية، والذي قدمه منظم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب بلاده وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون.

وقال بونو -الذي أصر على إكمال حديثه بالعربية في المؤتمر الصحفي مع مدرب المنتخب وحيد خليلوزيتش "هذه مشكلتهم وليست مشكلتي".

ويأتي رفض حارس فريق إشبيلية الإسباني، في ظل غياب ترجمة فورية من العربية إلى الإنجليزية أو الفرنسية.
مع العلم أن بونو يجيد التحدث باللغات الثلاث: الإسبانية والإنجليزية والفرنسية.

هذا وقد افتتح منتخب "أسود الأطلس" منافسات المجموعة الثالثة بالفوز على غانا، ليتقاسم بذلك الصدارة مع الغابون برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وتغلبت الغابون على نظيرتها جزر القمر بهدفٍ دون رد.

وتحتضن الكاميرون هذه البطولة الأفريقية بين 9 يناير/كانون الثاني الجاري و6 من الشهر المقبل.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأناضول