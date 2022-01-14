أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الجمعة قراره رسميا بشأن الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة منتخبي تونس ومالي، مساء أول أمس الأربعاء، في كأس الأمم 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.

وانتهت المباراة بفوز مالي 1-صفر على ملعب أولمبيه بالجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة بالبطولة، وقد أثارت قرارات الحكم حالة من الجدل على نطاق واسع، مما دفع الاتحاد التونسي إلى تقديم احتجاج رسمي إلى الكاف.

وأصدر الكاف بيانا رسميا اليوم عبر موقعه على الإنترنت، جاء فيه "اجتمعت اللجنة المنظمة لبطولة توتال إنرجيز (كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021) اليوم لمناقشة مباراة تونس ومالي التي أقيمت يوم أمس 12 يناير/كانون الثاني 2022. وبعد الاطلاع على احتجاج تونس وتقرير جميع مسؤولي المباراة، قررت اللجنة المنظمة ما يلي:

– رفض احتجاج المنتخب التونسي.

– اعتماد نتيجة المباراة 1-0 لصالح مالي".

🤯 فضيحة تحكيمية حدثت في مباراة تونس ومالي 😱 الحكم أعلن عن نهاية المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي في مناسبتين د85 ود89#كأس_أمم_أفريقيا | #تونس_مالي#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/auyygNQPHc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 12, 2022

فضيحة

وشهدت المباراة ما وصف بأنه "كارثة تحكيمية" كان بطلها الزامبي جاني سيكازوي الذي أدار اللقاء، حيث قرر بشكل مفاجئ إنهاء المباراة بالدقيقة 85، قبل أن يقرر استكمال اللقاء بعد اعتراض الطاقم الفني لمنتخب تونس بقيادة المدير الفني منذر الكبير.

وكرر سيكازوي الأمر ذاته مجددا، بعدما أنهى المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 10 ثوان، معلنا فوز مالي 1-صفر دون أن يعلن عن الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رغم توقف اللقاء لعدة دقائق لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

واعترض الجهاز الفني للمنتخب التونسي على قرار الحكم بعد إطلاقه صافرة النهاية، لكن سيكازوي أصر على قراره ليخرج الحكام والفريقان من الملعب.

وبعد عدة دقائق، عاد الحكم الرابع للمباراة هيلدر مارتينز دي كارفاليو مع المساعدين لاستئناف المباراة من دون سيكازوي، ليعود الماليون لأرض الملعب للعب الوقت المتبقي، لكن المنتخب التونسي فضل عدم العودة لاستئناف المباراة، وفقا لما أكده الموقع الإلكتروني الرسمي للكاف.

ووصف منذر الكبير إدارة سيكازوي للمباراة بأنها "لا يمكن تفسيرها".

وقد سجل هدف المباراة الوحيد إبراهيما كوني من ضربة جزاء في الدقيقة 48.

وبعد استئناف اللعب بعد الدقيقة 85، طرد البلال توريه من صفوف منتخب مالي بالدقيقة 87، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية مع تبقي 13 ثانية على نهاية الدقيقة 90.

وشهد الشوط الثاني أكثر من توقف، منها توقفان طويلان للرجوع للفار لدى احتساب ضربة الجزاء لمنتخب مالي، وكذلك احتساب ضربة جزاء لمنتخب تونس التي أهدر وهبي الخزري فرصة التسجيل منها بالدقيقة 77.