الأرجنتيني محمد مدربا لأتلتيكو مينيرو بطل البرازيل

أعلن أتلتيكو مينيرو بطل الدوري البرازيلي لكرة القدم أمس الخميس تعاقده مع الأرجنتيني أنطونيو محمد لتدريب الفريق في موسم 2022.

وتولى محمد المسؤولية خلفا للمدرب كوكا التي استقال الشهر الماضي بعدما قاد أتلتيكو مينيرو إلى أعظم موسم في تاريخه عبر الفوز بلقب الدوري المحلي لأول مرة منذ 1971 ولقب الولاية وكأس البرازيل.

وسبق لمحمد، الذي كان قريبا من تدريب مونتيري المكسيكي حيث قضى فترتين سابقتين، التدريب في إسبانيا والأرجنتين.

وقال رودريغو كايتانو مدير كرة القدم في أتلتيكو إن محمد وقع عقدا مع النادي الذي يتخذ من بيلو هوريزونتي مقرا له، حتى ديسمبر/كانون الأول 2022 وسيبدأ عمله الاثنين المقبل.

وأضاف "عرض العديد من المدربين علينا من عدة دول مختلفة، لكن طريقة لعبه المعتمدة على الضغط العالي والرغبة في السيطرة على المباراة دفعنا لاختياره. نتمنى نجاحه في تكرار عمله الجيد هنا في أتلتيكو".

وحصل محمد، صاحب الشخصية القيادية، على جائزة أفضل مدرب في الدوري المكسيكي عامي 2015 و2016.

وسيتولى تدريب تشكيلة تضم العديد من المواهب بينها لاعبون دوليون برازيليون وآخرون من الأرجنتين وتشيلي وأورغواي.