ميسي يشرح معاناته مع كورونا

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، إن تعافيه من عدوى فيروس كورونا المستجد استغرق وقتا أطول مما كان يتوقع.

وكشفت الفحوص عن إصابة ميسي بالعدوى خلال إجازة منتصف الموسم، وغاب عن صفوف سان جيرمان في المباراة التي انتهت بالفوز على "فانز" برباعية نظيفة في بطولة كأس فرنسا في الثالث من الشهر الجاري.

وجاءت الفحوص التي خضع لها ميسي قبل أيام بنتائج سلبية، وأصبح متاحا للمشاركة في المباراة التي أقيمت أمام ليون الأحد الماضي في الدوري الفرنسي.

لكن باريس سان جيرمان أعلن حينذاك أن ميسي سيواصل برنامج التعافي الخاص به لأيام أخرى بعد الشفاء.

وأبدى ميسي عبر حسابه على "إنستغرام"، الذي يتابعه 300 مليون شخص، امتنانه للدعم الذي حظي به خلال فترة تعافيه، وتمنى أن يعود قريبا إلى المنافسات.

وقال ميسي "تعرضت للإصابة بعدوى كوفيد، وأود أن أشكركم على كل الرسائل التي تلقيتها وأن أخبركم بأن التعافي استغرق وقتا أطول مما كنت أتوقع، لكنني تعافيت تقريبا، وأتطلع حقا إلى العودة للملاعب".

وأضاف "أتدرب في الأيام الحالية لأعود إلى حالتي بنسبة 100%، هذا العام يشهد تحديات هائلة وأتمنى أن نلتقي مجددا في وقت قريب".

وأسهم ميسي في تسجيل إجمالي 10 أهداف خلال 16 مباراة في كل المسابقات منذ انضمامه إلى سان جيرمان قادما من برشلونة الإسباني، فقد سجل للفريق 6 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.

وصنع ميسي 32 فرصة لزملائه بالفريق، وبلغ معدل التهديف لديه هدفا واحدا كل 219 دقيقة.

ومع ذلك، سجل ميسي هدفا واحدا فقط خلال 11 مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن تحت قيادة مواطنه ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني لسان جيرمان.