عقلية وحماس وروح.. جماهير مانشستر يونايتد: أعطوا رونالدو شارة القيادة

دعا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زملاءه في مانشستر يونايتد إلى "القتال" من أجل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واعتبار أي شيء أقل من المركز الثالث هذا الموسم فشلاً.

وقبل رحلة نهاية الأسبوع لمواجهة أستون فيلا في البريميرليغ، أخبر "الدون" قناة سكاي سبورتس بأنه لم يترك يوفنتوس ليشارك في "القتال" على المركز الرابع.

وأضاف "مانشستر يونايتد يجب أن يفوز بالدوري أو يحتل المركز الثاني أو الثالث".

وتابع "لا أرى مراكز أخرى مناسبة للفريق، لا أقبل أن تكون عقليتنا أقل من أن نكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى بالدوري الممتاز".

كان رونالدو يأمل في المنافسة على اللقب عند عودته إلى "أولد ترافورد" الصيف الماضي، لكن "المانيو" وجد نفسه خلف مانشستر سيتي المتصدر، وفي المركز السابع منتصف الموسم.

ودفع أولي غونار سولشاير ثمن سلسلة من 5 هزائم في 7 مباريات في وقت سابق من الموسم، ليحل محله، الشهر الماضي، وبصورة مؤقتة، المدرب رالف رانجنيك البالغ من العمر 63 عامًا.

وحصل يونايتد منذ ذلك الحين على 13 نقطة من أصل 18 محتملة تحت قيادة مدربه الجديد، ويعتقد رونالدو -الذي سجل 14 هدفا في 21 مباراة هذا الموسم- أنه يتعين عليه وزملائه الآن المضي قدما والانتهاء بالقرب من القمة.

وواصل النجم البرتغالي "لا أريد أن أكون هنا لأحارب على المركز السادس أو السابع أو الخامس، أنا هنا لمحاولة الفوز والمنافسة. أعتقد أننا نقدم أداء جيدا ولكننا لم نصل بعد إلى أفضل مستوياتنا.. طريقنا للتطور طويل وأعتقد أنه إذا غيرنا عقليتنا يمكننا تحقيق أشياء كبيرة."

"I don't accept less than the top three."

