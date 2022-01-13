عقلية وحماس وروح.. جماهير مانشستر يونايتد: أعطوا رونالدو شارة القيادة

دعا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زملاءه في مانشستر يونايتد إلى "القتال" من أجل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واعتبار أي شيء أقل من المركز الثالث هذا الموسم فشلاً.

وقبل رحلة نهاية الأسبوع لمواجهة أستون فيلا في البريميرليغ، أخبر "الدون" قناة سكاي سبورتس بأنه لم يترك يوفنتوس ليشارك في "القتال" على المركز الرابع.

وأضاف "مانشستر يونايتد يجب أن يفوز بالدوري أو يحتل المركز الثاني أو الثالث".

وتابع "لا أرى مراكز أخرى مناسبة للفريق، لا أقبل أن تكون عقليتنا أقل من أن نكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى بالدوري الممتاز".

كان رونالدو يأمل في المنافسة على اللقب عند عودته إلى "أولد ترافورد" الصيف الماضي، لكن "المانيو" وجد نفسه خلف مانشستر سيتي المتصدر، وفي المركز السابع منتصف الموسم.

ودفع أولي غونار سولشاير ثمن سلسلة من 5 هزائم في 7 مباريات في وقت سابق من الموسم، ليحل محله، الشهر الماضي، وبصورة مؤقتة، المدرب رالف رانجنيك البالغ من العمر 63 عامًا.

وحصل يونايتد منذ ذلك الحين على 13 نقطة من أصل 18 محتملة تحت قيادة مدربه الجديد، ويعتقد رونالدو -الذي سجل 14 هدفا في 21 مباراة هذا الموسم- أنه يتعين عليه وزملائه الآن المضي قدما والانتهاء بالقرب من القمة.

وواصل النجم البرتغالي "لا أريد أن أكون هنا لأحارب على المركز السادس أو السابع أو الخامس، أنا هنا لمحاولة الفوز والمنافسة. أعتقد أننا نقدم أداء جيدا ولكننا لم نصل بعد إلى أفضل مستوياتنا.. طريقنا للتطور طويل وأعتقد أنه إذا غيرنا عقليتنا يمكننا تحقيق أشياء كبيرة."

"I don't accept less than the top three." Cristiano Ronaldo says that #MUFC should not accept anything less than a top three finish in the Premier League this season. pic.twitter.com/A54QAmHqMK — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 12, 2022

كما دعم رونالدو المدربَ الألماني المؤقت للقيام بعمل جيد بالدوري، لكنه قال إن رانجنيك يحتاج إلى الوقت بعد أن واجه بأساليبه أسئلة وسائل الإعلام حول عدم رضا اللاعبين.

وأوضح أنه "منذ وصوله.. غيّر الكثير من الأشياء.. لكنه يحتاج إلى وقت لشرح أفكاره على اللاعبين. أعتقد أنه سيقوم بعمل جيد. نعلم أننا لا نلعب بشكل أفضل ولكن لدينا العديد من الجوانب لتحسينها.. منذ وصوله أعتقد أننا أفضل في بعض النقاط.. ليس من السهل تغيير عقلية اللاعبين وطريقة لعبهم والثقافة والنظام بسرعة".

وأوضح رونالدو "لبناء أشياء جيدة، عليك أحيانًا إلغاء بعض الأشياء. فلم لا؟ عام وحياة جديدة وآمل أن يكون يونايتد هو المستوى الذي يريده المشجعون. إنهم يستحقون ذلك.. نحن قادرون على تغيير الأشياء الآن. أعرف الطريقة لكنني لن أكشفها للإعلام.. ما يمكنني قوله إنه يمكننا القيام بعمل أفضل كلنا.. أنا هنا لمحاولة الفوز والمنافسة".

هذا وقد زعمت تقارير إعلامية بريطانية أن لاعبي "الشياطين الحمر" يعانون من غرفة ملابس "سامة ومنقسمة".

لكن دعوة رونالدو المؤثرة إلى "القتال" أثارت إعجاب جماهير النادي الذين يزعمون أنها توضح سبب وجوب تسليم رانجنيك شارة الكابتن على الفور لرونالدو بدلا من المدافع الإنجليزي هاري ماغواير.