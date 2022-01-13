تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، بتغلبه على غريمه التاريخي برشلونة 3-2، في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

الكلاسيكو بدأ بأفضلية هجومية واضحة للريال الذي واصل وهدد مرمى الفريق الكتالوني بمناسبتين مُتتاليتين عبر كريم بنزيمة ولاعب الوسط ماركو أسينسيو.

ونجح الريال في استثمار سيطرته وأخذ الأسبقية بهدف جاء عند الدقيقة 25، من كرة استخلصها بنزيمة ثم مررها إلى المنطلق فينيسيوس جونيور الذي واجه الحارس تير شتيغن بثقة وسدد بالشباك.

عقب الهدف شعر عناصر برشلونة بحرج الموقف وبدأوا في خلق الفرص أمام مرمى تيبو كورتوا الذي نجح في التصدي لرأسية خطيرة من المهاجم لوك دي يونغ، قبل أن يتمكن الأخير من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41، إثر كرة حاول المدافع إيدير ميليتاو تشتيتها لكنها ارتطمت بالهولندي واستقرت بالشباك.

وجاءت بداية الشوط الثاني عكس سابقه، حيث أبدى برشلونة رغبة كبيرة في هز شباك كورتوا مرة أخرى، وكاد يُحقق مبتغاه عبر كرة قوية سددها بيدري مرت بجانب القائم، ثم عن طريق محاولة خطيرة للفرنسي عثمان ديمبلي لم يُكتب لها النجاح.

الأداء الباهت للريال دفع المدرب كارلو أنشيلوتي إلى إجراء عدة تغييرات أتت بنتائجها سريعا مع محاولة قادها البديل البرازيلي رودريغو، وصلت الكرة من خلاله لبنزيمة الذي سدد لكن كرته ارتطمت بالقائم وذهبت خارج حدود المستطيل الأخضر.

ولم تمض سوى دقائق قليلة من فرصته الأخيرة، حتى استطاع بنزيمة أن يضع فريقه بالمقدمة مُجددا مع حلول الدقيقة 72، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس الألماني تير شتيغن داخل المرمى الكتالوني مستغلا وجوده بعيدا عن الرقابة الدفاعية.

الإثارة ومتعة الأهداف استمرت حتى الدقائق الأخيرة من "الكلاسيكو"، إذ واصل برشلونة بحثه عن التسجيل والعودة بالنتيجة إلى التعادل، الأمر الذي حدث فعلا في الدقيقة 84 من كرة عرضية أرسلها جوردي ألبا واستقبلها أنسو فاتي برأسية سكنت داخل المرمى المدريدي.

برأسية قوية … #انسو_فاتي يرتقي ويسجل هدف التعادل عند الدقيقة 83'

ريال مدريد 2 – 2 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة#السوبر_الاسباني_بالرياض#قنوات_SSC pic.twitter.com/hU295Oz4ak — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 12, 2022

تعادل الطرفين أجبرهما على خوض شوطين إضافيين، نجح ريال مدريد في الأول منهما في تسجيل هدف ثالث بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بتسديدة بباطن قدمه عن يمين تير شتيغن.

بتمريرة خيالية من رودريغو وهدف ثالث لـ #ريال_مدريد عن طريق فالفيردي عند الدقيقة 98’

ريال مدريد 3 – 2 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة#السوبر_الاسباني_بالرياض#قنوات_SSC pic.twitter.com/CNy96Fyvt3 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 12, 2022

وحاول برشلونة تدارك الموقف فيما تبقى من دقائق، لكنه اصطدم بحارس عملاق من حجم تيبو كورتوا الذي تألق في التصدي لكرة من سيرجيو بوسكيتس وعثمان ديمبلي وأبقى فريقه متقدما حتى صافرة النهاية.

ويلتقي الريال في المشهد الختامي مع الفائز من لقاء نصف النهائي الآخر، والذي يجمع أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو، اليوم الخميس.