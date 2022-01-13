استفز نادي ريال مدريد جماهير نادي برشلونة، بعد احتفاله بالفوز الخامس على التوالي في الكلاسيكو بمختلف المسابقات، وذلك عقب فوزه على برشلونة 3-2، في مباراة مثيرة أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

واحتفل ريال مدريد بفوزه الخامس على التوالي بالكلاسيكو، من خلال إعادة التعليق على تغريدة سابقة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر -الناطق بالعربية- عندما فاز على برشلونة في مباراة ذهاب الدوري الإسباني هذا الموسم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

😅 احم…خطأ مطبعي من الأدمن…

✅✅✅✅✅ خمسة وخميسة ✋ https://t.co/XP9heLowqc — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 12, 2022

وكان ريال مدريد قد كتب في التغريدة القديمة "لقد فزنا بـ4 مباريات في الكلاسيكو على التوالي"، في حين قال معلقا في الجديدة بعد الفوز بمباراة أمس "خطأ مطبعي من الآدمن، خمسة وخميسة".

وأثارت هذه التغريدة تفاعلا واسعا بين جمهور ريال مدريد السعيد بها من جهة، وعشاق برشلونة الغاضبين منها من جهة أخرى.

وعبّر عدد كبير من عشاق ريال مدريد عن سعادتهم بهزيمة برشلونة للمرة الخامسة على التوالي وفخرهم بفريقهم، في حين علّق معظم جماهير برشلونة بصور مدافع برشلونة جيرارد بيكيه القديمة وهو يشير بيديه إلى الخماسية التي سجلوها سابقا في مرمى الملكي.

وشارك أحد مشجعي برشلونة بمقطع فيديو يذكّر فيه ريال مدريد بالخماسية التي سجلها سابقا في شباك المرينغي.

خمسه وخميسه فعلا عشان هما كانو خمستين 🖐️🖐️ https://t.co/wKZ6Hl2R6B pic.twitter.com/EboaJadO8x — Alkhiamy (@MahmoOud_10) January 12, 2022

يذكر أن ريال مدريد فاز بـ5 مباريات متتالية على برشلونة في جميع المسابقات للمرة الثانية على الإطلاق، وهي الأولى منذ الانتصارات السبعة المتتالية بين عامي 1962 و1965، وفق ما ذكرت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم.

لا جديد يذكر ولا قديم يعاد 🤍 https://t.co/Dd5YNDS4u6 — Ahmed adel🦁 (@ahmedad61704700) January 13, 2022

ايييي ي ادمن زيييدني فخررر https://t.co/xVCSU8SAiC — عـزّام (@AZ1957_) January 12, 2022

بسم الله ماشاء الله ♥

خمسة وخمسية عليكم يا ملوك😌😌 https://t.co/NWZb9tJQ2P — Hajar Adam (@HajaradamA) January 12, 2022

https://twitter.com/_OMARNOUR1/status/1481431259196923904