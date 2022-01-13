كرة قدم

ردّت بخماسية بيكيه.. ريال مدريد يستفز جماهير برشلونة

Spanish Super Cup - Semi Final - Real Madrid v FC Barcelona
بنزيمة (يسار) يحتفل بالهدف الثاني الذي سجله لريال مدريد مع فينيسيوس (رويترز)
13/1/2022

استفز نادي ريال مدريد جماهير نادي برشلونة، بعد احتفاله بالفوز الخامس على التوالي في الكلاسيكو بمختلف المسابقات، وذلك عقب فوزه على برشلونة 3-2، في مباراة مثيرة أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

واحتفل ريال مدريد بفوزه الخامس على التوالي بالكلاسيكو، من خلال إعادة التعليق على تغريدة سابقة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر -الناطق بالعربية- عندما فاز على برشلونة في مباراة ذهاب الدوري الإسباني هذا الموسم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان ريال مدريد قد كتب في التغريدة القديمة "لقد فزنا بـ4 مباريات في الكلاسيكو على التوالي"، في حين قال معلقا في الجديدة بعد الفوز بمباراة أمس "خطأ مطبعي من الآدمن، خمسة وخميسة".

وأثارت هذه التغريدة تفاعلا واسعا بين جمهور ريال مدريد السعيد بها من جهة، وعشاق برشلونة الغاضبين منها من جهة أخرى.

وعبّر عدد كبير من عشاق ريال مدريد عن سعادتهم بهزيمة برشلونة للمرة الخامسة على التوالي وفخرهم بفريقهم، في حين علّق معظم جماهير برشلونة بصور مدافع برشلونة جيرارد بيكيه القديمة وهو يشير بيديه إلى الخماسية التي سجلوها سابقا في مرمى الملكي.

وشارك أحد مشجعي برشلونة بمقطع فيديو يذكّر فيه ريال مدريد بالخماسية التي سجلها سابقا في شباك المرينغي.

يذكر أن ريال مدريد فاز بـ5 مباريات متتالية على برشلونة في جميع المسابقات للمرة الثانية على الإطلاق، وهي الأولى منذ الانتصارات السبعة المتتالية بين عامي 1962 و1965، وفق ما ذكرت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم.

https://twitter.com/_OMARNOUR1/status/1481431259196923904

 

المصدر : وكالة سند